Nach Messerangriff in Fitnessstudio: Verdächtiger in U-Haft

Nach dem Messerangriff in einem Duisburger Fitnessstudio mit vier Schwerverletzten hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Nachbarn sollen ihn auf Fahndungsbildern erkannt haben.

Fünf Tage nach einer Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio mit vier Schwerverletzten haben die Ermittler einen Tatverdächtigen in seiner Duisburger Wohnung festgenommen. Inzwischen ist er in Untersuchungshaft. Bei dem Mann handelt es sich um einen 26-jährigen syrischen Staatsbürger, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte er im April 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Er sei polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Bei der Festnahme haben Ermittler zwei Messer sichergestellt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Sonntag mitteilten, kommen sie als mögliche Tatwaffen infrage. Eines der Messer – die mögliche Tatwaffe – habe eine 20 Zentimeter lange Klinge. Zeugen der Tat sprachen während der Ermittlungen sogar von einer Machete.

Nach Messerattacke in Fitnessstudio veröffentlichte Polizei Fahndungsfotos

Die Mordkommission "Schwan" hatte seit Freitag mit Fahndungsfotos einer Überwachungskamera nach dem Mann gefahndet. Zu sehen war ein etwa 25 bis 35 Jahre alter Mann mit schwarzem Vollbart, der sich zu Fuß vom Tatort weg bewegte. Mehrere Zeugen hatten laut Polizei den auf den Fotos zu erkennenden Mann unabhängig voneinander als Tatverdächtigen identifiziert.

Zwei Bekannte des Mannes hatten der Polizei am Samstagnachmittag konkrete Hinweise geliefert. Sie hätten den Mann, seine Kleidung und seinen Rucksack auf den Bildern "100-prozentig erkannt". Am Montag wurde der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Der Mann habe bei der Vorführung von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht und sei anwaltlich vertreten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Die Ermittlungen zum Motiv laufen.

Messerangriff in Duisburger Fitnessstudio: 21-Jähriger in Lebensgefahr

Vier Männer waren bei dem Angriff am Dienstagabend mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt worden. Die ersten Notrufe wegen des Angreifers in dem Fitnessstudio waren am Dienstag gegen 17.40 Uhr bei der Polizei Duisburg eingegangen. Die Beamten rückten mit Unterstützung von Spezialkräften zum Großeinsatz aus.

Der 21-Jährige, gegen den sich die Attacke nach derzeitigem Ermittlungsstand gezielt gerichtet haben soll, schwebte nach Angaben der Staatsanwältin Jill Mc Culler am Samstag weiter in Lebensgefahr. Von drei weiteren Opfern, die nicht direktes Ziel des Angriffs gewesen sein sollen, seien zwei 24-Jährige "weiterhin im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr", berichtete die Staatsanwältin. Lediglich ein 32-jähriger Verletzter konnte mittlerweile aus der Klinik entlassen werden.

"Wir bedauern den Vorfall in unserem Club in Duisburg sehr und hoffen, dass die Opfer schnell wieder gesund werden", hieß es in einer E-Mail von John Reed Fitness auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Man unterstütze die polizeilichen Ermittlungen an allen möglichen Stellen. "Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder sowie unserer Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle. Unser Ziel ist es, dass sie sich in unseren Studios sicher und gut aufgehoben fühlen." (mit dpa)