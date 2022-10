Zwei Menschen bei Messerangriff getötet

Zwei Menschen sind bei einem Messerangriff in Ludwigshafen am Rhein am Dienstag getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

In Ludwigshafen am Rhein sind bei einem Messerangriff am Dienstag zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. An der Messerstecherei sollen insgesamt vier Personen beteiligt gewesen sein. Wie der SWR berichtet, sei ein Mann im Stadtteil Oggersheim auf andere mit einem Messer losgegangen.

Nach Messerangriff: Mutmaßlicher Täter gefasst

Der mutmaßliche Täter habe versucht zu flüchten. Eine Streife habe ihn verfolgt und stellen können. Mindestens ein Beamter habe dabei auf ihn geschossen. Dabei wurde er getroffen und schwer verletzt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat inzwischen eine Zeugenanlaufstelle eingerichtet. Auf Twitter heißt es: "Sie befindet sich in der Comeniusstrasse in Ludwigshafen beim Gemeindehaus/Bäckerei Görtz." Wer etwas gesehen hat, soll sich dort melden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen gehen.