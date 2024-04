Mann sticht in Allgäuer Supermarkt mit Messer auf Vierjährige ein

Ein vierjähriges Mädchen wurde in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu mit einem Messer angegriffen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Doch es sind noch viele Fragen offen.

In einem Supermarkt in Wangen im Allgäu (Baden-Württemberg) wurde ein vierjähriges Mädchen am Mittwochnachmittag mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Wie der SWR berichtet, hatte ein Zeuge das Geschehen bemerkt, dem 34-jährigen Angreifer das Messer abgenommen und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Mann widerstandslos festnehmen. Das Kind wurde in eine Klinik gebracht und operiert. Es soll sich laut der Polizei in einem stabilen Zustand befinden.

Das Motiv des 34-Jährigen und der genaue Tathergang waren zunächst unklar. Zudem ist bislang nicht geklärt, ob der Mann das Mädchen kannte. (svmo)