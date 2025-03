Mann bei Streit in Unterkunft schwer verletzt - Haftbefehl

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft im südhessischen Münster soll 24-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Das 37 Jahre alte Opfer kam nach der Tat am Sonntag in ein Krankenhaus, schwebte aber nach aktuellem Stand nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Dieburg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl und ordnete unter Auflagen die Verschonung des 24-Jährigen vom Vollzug der Untersuchungshaft an.

Demnach darf sich der Mann der Unterkunft nicht mehr nähern. Zudem muss er sich regelmäßig bei der Polizei melden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern an. Der Grund des Streits war zunächst unklar.