Messerattacke in Schule in Bischofswerda: Polizei will Motiv ermitteln

In Bischofswerda wurde am Mittwoch ein Amokalarm ausgelöst. Ein 16-Jähriger hat einen acht Jahre alten Jungen mit einem Messer schwer verletzt.

An einer Schule im sächsischen Bischofswerda (Landkreis Bautzen) wurde am Mittwochmorgen um 9.45 Uhr ein Amokalarm ausgelöst. Ein 16-Jähriger verletzte einen acht Jahre alten Schüler der dritten Klasse mit einem Messer an Kopf und Hals. Er wurde nach Angaben des sächsischen Kultusministeriums mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein Zustand sei stabil.

Ob es weitere Verletzte gibt, ist aktuell noch unklar. Nach dem Messerangriff hat sich der 16-Jährige, der früher selbst auf diese Schule gegangen war, nach Angaben der Polizei selbst angezündet. Die Flammen seien gelöscht worden.

Amokalarm in Bischofswerda: Lage unter Kontrolle

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an der Grund- und Oberschule. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Beamte stürmten die Schule und umstellten das Grundstück. Die Klassenzimmer wurden geräumt und die Schüler in Sicherheit gebracht. Inzwischen sei die Lage unter Kontrolle, so die Polizei. Der 16-jährige Angreifer konnte überwältigt werden. Es wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Kinder und Jugendlichen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung In einer Schule in Bischofswerda ist am Mittwoch Amokalarm ausgelöst worden. Ein Jugendlicher hat mit einem Messer einen achtjährigen Jungen schwer verletzt. Er wurde von der Polizei festgenommen. Video: dpa

Bei der Durchsuchung der Schule fand die Polizei am Mittwoch mehrere Taschen, Messer, Flaschen und Feuerzeuge. Noch ist unklar, ob die Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt waren. Es wird kriminaltechnisch untersucht, ob sie in einem Zusammenhang mit dem Geschehen stehen und ob es sich um brennbare Flüssigkeiten handelt.

Spurensicherung nach Messerattacke in Bischofswerda

Nach der Messerattacke findet an der Grund- und Oberschule am Donnerstag kein regulärer Schulbetrieb statt. Es werde aber eine Betreuung angeboten für Kinder, die nicht zu Hause bleiben könnten, teilte der Landrat des Landkreises Bautzen, Udo Witschas, mit.

Die Spurensicherung dauert noch an. Die Kriminaltechniker und die Tatort-Gruppe der Polizei seien weiter vor Ort, man habe bereits umfangreiche Spuren gesichert, sagte Polizeisprecher Maximilian Funke am Donnerstag. Es gehe darum, sich ein Bild vom Motiv und der Tatbegehung zu machen. "Das ist alles noch am Laufen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren." (mit dpa)