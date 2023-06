Frankreich

vor 17 Min.

Mann geht in französischem Park mit Messer auf Kinder los

In einem Park in Frankreich hat ein Mann Kinder mit einem Messer angegriffen.

Ein Mann ist in einem französischen Park am Donnerstagmorgen mit einem Messer auf mehrere Kinder losgegangen. Zwei Kinder und ein Erwachsener schweben in Lebensgefahr.

Von Svenja Moller