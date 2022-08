Mann (31) stirbt bei Messerstecherei in Solingen

Bei einer Messerstecherei in Solingen am Mittwochabend starb ein 31-Jähriger. Zwei weitere Personen seien verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Bei einem Messerangriff wurde am Mittwochabend ein 31-Jährige in Solingen getötet. An der Hasselstraße waren zuvor mehrere Personen aneinander geraten. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich ein handfester Streit. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bislang unklar. Offensichtlich war bei dem Streit mindestens ein Messer im Spiel.

Mann bei Messerstecherei in Solingen getötet

Ein 31-Jähriger wurde laut dem Solinger Tageblatt durch mindestens einen Messerstich in den Oberkörper so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort starb. Medien berichten von mindestens zwei weiteren verletzten Personen.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Zunächst war die Lage unübersichtlich, weil immer mehr Angehörige des Getöteten zum Tatort kamen. Die Beamten sperrten den Bereich daraufhin weiträumig ab. Auch Seelsorger, die sich um die Angehörigen kümmerten, waren vor Ort.

Video: AFP

Tatverdächtiger nach Messerstecherei in Solingen festgenommen

Noch am Mittwochabend soll die Polizei einen männlichen Tatverdächtigen festgenommen haben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.