Metallica kommt 2023 nach Deutschland: Tickets ab heute im Vorverkauf

Metallica wird im Rahmen der Welttournee 2023 und 2024 nach Deutschland kommen. Alle Informationen bezügliche den Städten, den Terminen und den Tickets im Überblick.

Im vergangenen Jahr gab Metallica im Rahmen der "Festival Tour 2022" einige Konzerte in Europa. In den Jahren 2023 und 2024 wird die Metal-Band zurückkehren. Für die US-Amerikaner steht eine XXL-Welttournee an. Bei den Konzerten der "M72 World Tour" wird Metallica das neue Album "72 Seasons" vorstellen, aber auch einige Klassiker spielen. Die gute Nachricht für alle deutschen Fans der Band um James Hetfield: Metallica guckt auch in Deutschland vorbei.

Metallica-Tour 2023 und 2024: Konzerte in Deutschland im Überblick

Im Rahmen der Welttournee stehen für Metallica insgesamt vier Konzerte in Deutschland an. Die Metal-Band wird diese in zwei verschiedenen Städten geben. Dabei handelt es sich um München und Hamburg. Die beiden Auftritte finden in einer Stadt jeweils innerhalb von drei Tagen statt. Nach Hamburg wird Metallica im Mai 2023 kommen. München ist dann im Mai 2024 dran. Die Konzerte im Überblick:

Hamburg : Am 26.05.2023 im Volksparkstadion

: Am 26.05.2023 im Volksparkstadion Hamburg : Am 28.05.2023 im Volksparkstadion

: Am 28.05.2023 im Volksparkstadion München : Am 24.05.2024 im Olympiastadion

: Am 24.05.2024 im Olympiastadion München : Am 26.05.2024 im Olympiastadion

Welttournee 2023 und 2024 Tickets: Vorverkauf für Metallica-Konzerte in Deutschland ab Freitag

Alle Fans von Metallica können jetzt zuschlagen: Am heutigen Freitag, 20. Januar 2023, beginnt um 10.00 Uhr der Vorverkauf für die vier Konzerte in Deutschland. Tickets sind auf der Plattform Eventim erhältlich.

Ticket-Preise für Metallica-Tour 2023 und 2024

Wer sich für Tickets für die Metallica-Konzerte in Deutschland interessiert, der hat zwei Möglichkeiten: Es werden Karten für ein einzelnes Konzert angeboten. Außerdem gibt es ein Städteticket, welches den Eintritt für beide Konzerte in einer Stadt beinhaltet.

Das Städteticket lockt mit vergleichbar günstigen Konditionen. Die günstigsten Stehplätze sind ab 119 Euro erhältlich. Die Preise für Einzeltickets wurden vorab nicht veröffentlicht. Die günstigsten sollten allerdings über 100 Euro liegen. Nach oben hin ist die Preislatte beinahe offen. Für VIP-Tickets sind teils bis weit über 3000 Euro fällig.

