Mexiko - Deutschland live im Free-TV und Stream: Länderspiel-Übertragung im TV

Das Länderspiel Mexiko - Deutschland steht an. Hier erfahren Sie Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin, Uhrzeit, sowie die Bilanz der Partie.

Das Länderspiel zwischen Mexiko und Deutschland wird im Namen der Freundschaft stattfinden und ist somit das zweite Testspiel unter dem neuen Nationaltrainer Julian Nagelsmann. Zum Ende der USA-Reise der DFB-Elf sind die USA wieder Gastgeber eines Freundschaftsspiels, das im Lincoln Financial Field Stadion in der Stadt Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania angepfiffen wird. Das Stadion ist normalerweise für American-Football-Spiele gedacht und stellt knapp 70.000 Plätze zur Verfügung. Doch im Oktober 2023 werden die nationalen Fußballmannschaften der Länder Mexiko und Deutschland dort im Zuge der EM-Vorbereitung gegeneinander antreten. Bis zur EM 2024 dauert es noch eine Weile, doch für die deutsche Nationalmannschaft ist die Zeit knapp: Nagelsmann muss für ein erfolgreiches Turnier einige Veränderungen am deutschen Spiel vornehmen. Nach der Partie mit Mexiko stehen noch weitere Spiele gegen die Türkei am 18. November und Österreich am 21. November an.

Hier finden Sie Infos rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit, sowie zu der Bilanz der Partei gegen Mexiko.

Mexiko - Deutschland: Übertragung des Länderspiels live im Free-TV und Stream

Die Übertragung im Free-TV übernimmt dieses Mal die ARD. Das Länderspiel gegen die USA hatte letztes Mal noch RTL übernommen. Neben der Live-Übertragung im TV finden Sie auch eine Übertragung über die Audiothek der ARD. Das Länderspiel wird von Tom Bartels kommentiert, während Esther Sedlaczek als Moderatorin fungiert und Unterstützung von Experte Bastian Schweinsteiger erhält.

Mexiko gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit des Länderspiels - Wann ist der Anpfiff?

Der Termin des Freundschaftspiels wurde für Mittwoch, 18. Oktober 2023, festgelegt. In Philadelphia wird das Spiel um 20.00 Uhr Ortszeit angepfiffen. Nach deutscher Zeit ist der Termin recht ungünstig: Der Anpfiff ist um 2.00 Uhr morgens. Die ARD beginnt ihre Live-Übertragung um 01.45 Uhr. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Freundschaftspiel zwischen Deutschland und Mexiko im Überblick:

Spiel: Mexiko - Deutschland , Testspiel - EM-Vorbereitung 2024

- , - EM-Vorbereitung 2024 Datum: Mittwoch, 18. Oktober 2023

Mittwoch, 18. Oktober 2023 Uhrzeit : 02.00 Uhr

02.00 Uhr Ort: Philedelphia, Pennsylvania ( USA )

Philedelphia, ( ) Übertragung im Free-TV: ARD , ab 2 Uhr

, ab 2 Uhr Übertragung im Audiostream: ARD Audiothek ab 2 Uhr

Mexiko vs. Deutschland: Bilanz der Partie

Die Heim-EM in Deutschland steht erst im kommenden Sommer am 14. Juni 2024 an, trotzdem sind die Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft bereits in vollem Gange. Die kommenden Länderspiele der DFB-Elf werden Aufschluss darüber geben, ob das Team für das Turnier gut gerüstet ist. Auch ein Überblick der Bilanz der anstehenden Partie zwischen Mexiko und Deutschland zeigt, wie sich die beiden Teams gegeneinander bewiesen haben. Die Erfassung dieser Bilanz bezieht sich auf die Wettbewerbe der WM und Confederations Cup, sowie auf Freundschaftspiele seit 1968.

Insgesamt hatten Mexiko und Deutschland zwölf Begegnungen in der Vergangenheit. Davon hat Mexiko zwei, Deutschland allerdings fünf Spiele gewonnen. Es gab fünf Spiele, in denen sich die Mannschaften unentschieden trennten. Das Torverhältnis beträgt 11:24 zugunsten der deutschen Nationalmannschaft. Das letzte Spiel der beiden Teams fand am 17. Juni 2018 statt. Damals gewann das Team aus Mexiko mit 1:0.