Michael Bublé in Deutschland: Tickets im Vorverkauf für die "Higher Tour 2023"

Michael Bublé kehrt nach vier Jahren zurück nach Deutschland. Im Rahmen der Higher Tour 2023 gibt er acht Konzerte. Alle Informationen zu den Terminen und Tickets im Überblick.

In Kanada zu Hause hat sich Michael Bublé längst einen Namen weit über die kanadischen Grenzen hinaus gemacht. Als Wandler zwischen Pop, Jazz und Swing begeistert der Musiker regelmäßig die Massen. Auf der Bühne ist der Crooner voll in seinem Element, das beweist er immer wieder. Nun ist klar: Genau das wird Bublé bald wieder in Deutschland unter Beweis stellen können. Der 47-Jährige kehrt auf Tour zurück in deutsche Städte. Insgesamt wird er im Rahmen der "Higher Tour" acht Deutschland-Konzerte geben.

Michael Bublé: Tour durch Deutschland im Februar und März 2023

Das aktuelle Album "Higher" hatte Bublé im März veröffentlicht. Nun folgte die Ankündigung einer Europa-Tour mit acht Terminen in Deutschland. Der kanadische Sänger und ganz große Entertainer der Live-Bühnen wird vom 12. Februar bis zum 20. März in der Bundesrepublik auftreten. Alle Fans dürfen von einer musikalischen Reise ausgehen, die von Klassikern bis zu den neuesten Hits des Kanadiers reicht.

Die letzte Deutschland-Tour hatte Bublé vor rund vier Jahren gestartet. Damals begeisterte er in Hamburg, Berlin, Köln, Hannover, München, Leipzig, Mannheim und Oberhausen die deutschen Fans. Unter dem Motto "An Evening with Michael Bublé" erlebte die Tour einen beispiellosen Erfolg, der einen regelrechten Hype um Bublé auslöste. Zuvor hatte sich der Familienvater zurückgezogen und war in der Musikwelt wenig präsent gewesen. Das hat sich wieder geändert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex zu laden Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über "Akzeptieren“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: dpa

Michael Bublé Higher Tour 2023: Alle Termine in Deutschland

12. Februar 2023 – München , Olympiahalle

, Olympiahalle 14. Februar 2023 – Köln , Lanxess Arena

, 15. Februar 2023 – Oberhausen , Rudolf Weber Arena

, Arena 17. Februar 2023 – Hannover , ZAG Arena

, ZAG Arena 18. Februar 2023 – Mannheim , SAP Arena

, Arena 17. März 2023 – Hamburg , Barclays Area

, Area 18. März 2023 – Berlin , Mercedes Benz Arena

, Arena 20. März 2023 – Leipzig , Quarterback Immobilien Arena

Michael Bublé Tour 2023: Tickets und Vorverkauf

Der Vorverkauf für die Deutschland-Tour von Michael Bublé startet in dieser Woche. Ab Dienstag können die ersten Karten erworben werden. Auch am Mittwoch startet ein Vorverkauf, der an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Ab Donnerstag, den 22. September, sind Bublé-Tickets für die Higher Tour 2023 dann für alle zugänglich. Dann startet der Presale bei Ticketmaster. Ab Freitag, den 23. September, sind die Tickets dann ab 10.00 Uhr im offiziellen Verkauf.

Michael Bublé in Deutschland: Tickets für Higher Tour 2023 im Presale

Am Dienstag und Mittwoch gibt es die Möglichkeit für Fans, sich die ersten begehrten Tickets für die Konzerte von Bublé bei der Deutschland-Tour zu besorgen. Und so geht es:

Fanclub Presale: Am Dienstag, den 20. September, können sich die Mitglieder des offiziellen Fanclubs "Bungalow B" Tickets für die Higher Tour 2023 besorgen. Auch Mitglieder des "Legace Fanclub" (ab 10.00 Uhr) und des "Standard Fanclub" (ab 14.00 Uhr) können von einem exklusiven Presale profitieren.

Lesen Sie dazu auch

PayPal Prio Tickets: Wer ein Konto bei PayPal besitzt, kann einen Tag vor dem offiziellen Presale zuschlagen. Ab Mittwoch, den 21. September, um 10.00 Uhr können PayPal Prio Tickets für die Konzerte von Bublé erworben werden. Auf der Website von livenation gibt es die Tickets, die mit PayPal bezahlt werden müssen.

MagentaMusik Prio Tickets: Ebenfalls einen Tag vor dem Beginn des Presales bei Ticketmaster können sich alle Telekom-Kunden Karten für die Konzerte von Bublé besorgen. Wer einen Mobilfunkvertrag oder einen Festnetzvertrag bei der Deutschen Telekom besitzt, kann sich ab Mittwoch um 10.00 Uhr Tickets für die Higher Tour besorgen. Das funktioniert auf der Website von Magenta Musik.