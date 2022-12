Michael Patrick Kelly verlängert seine Tour

Michael Patrick Kelly verlängert seine "B•O•A•T•S Tour". Das drittjüngste Mitglied der Kelly Family spielt zehn Open-Air-Konzerte im Sommer 2023.

Gute Nachrichten für alle Fans von Michael Patrick Kelly: Der Singer-Songwriter verlängert seine "B•O•A•T•S Tour". Im Februar spielt das drittjüngste Mitglied der Kelly Family die letzten Konzerte der Tour, bevor er von Juni bis September 2023 seine Open-Air-Tour durch Deutschland beginnt. Alle wichtigen Informationen zu den Terminen und zum Ticketvorverkauf finden Sie hier.

Michael Patrick Kelly: Tour-Termine 2023

Die ersten Konzerte von Michael Patrick Kelly im kommenden Jahr finden im Februar statt. Der Singer-Songwriter spielt sieben Konzerte in Deutschland, zwei in Österreich (davon eins im Juli) und eins in der Schweiz. Das sind die Termine:

1. Februar 2023: Halle / Westfalen (OWL Arena)

(OWL Arena) 3. Februar 2023: Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

(Hanns-Martin-Schleyer-Halle) 4. Februar 2023: Dortmund (Westfalenhalle)

(Westfalenhalle) 6. Februar 2023: Erfurt (Messehalle)

(Messehalle) 8. Februar 2023: Nürnberg (Arena Nürnberger Versicherung)

(Arena Nürnberger Versicherung) 10. Februar 2023: Zürich (Hallenstadion)

(Hallenstadion) 11. Februar 2023: Wien (Stadthalle)

(Stadthalle) 14. Februar 2023: Braunschweig ( Volkswagen Halle)

( Halle) 15. Februar 2023: Bremen (ÖVB-Arena)

(ÖVB-Arena) 14. Juli 2023: Ansfelden (Freizeitanlage Kremspark)

Von Juni bis September finden dann die Open-Air-Konzerte in zehn deutschen Städten statt. Das sind die Termine:

11. Juni 2023: Bruchsal (Schlossgarten Schloss Bruchsal )

(Schlossgarten Schloss ) 15. Juli 2023: Fulda (Domplatz)

(Domplatz) 16. Juli 2023: Tettnang (Regionalwerk Bondensee-Schlossgarten Open Air)

(Regionalwerk Bondensee-Schlossgarten Open Air) 22. Juli 2023: Mönchengladbach (SparkassenPark)

(SparkassenPark) 23. Juli 2023: Emmendingen ( Schlossplatz )

( ) 5. August 2023: Wiesbaden (Kurhaus)

(Kurhaus) 18. August 2023: Bochum (Zeltfestival Ruhr )

(Zeltfestival ) 26. August 2023: Hemer (Sauerlandpark)

(Sauerlandpark) 1. September 2023: Rottenburg (Rottenburger Sommer Open Air)

(Rottenburger Sommer Open Air) 3. September 2023: Giessen (Kloster Schiffenberg )

Michael Patrick Kelly: Tickets für Konzerte 2023

Der Ticketvorverkauf für die Konzerte von Michael Patrick Kelly im kommenden Jahr hat bereits begonnen. Für die Open-Air-Shows gibt es erst seit Donnerstag (1. Dezember) Karten bei Eventim zu kaufen. Ab Freitag (2. Dezember) gibt es auch Tickets bei anderen Ticketanbietern und Vorverkaufsstellen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch