Michael Wendler prahlt mit "Rekordzahlen" - Konzert-Veranstalter klingt dazu ganz anders

Michael Wendler plant sein Comeback auf der Bühne. Für ein Konzert in Oberhausen prahlte der Schlagersänger mit Rekord-Ticketzahlen. Der Veranstalter sieht es etwas nüchterner.

Nach drei Jahren Konzert-Pause will Schlagersänger Michael Wendler auf die Bühne zurück. Neben Auftritten in kleineren Veranstaltungshäusern in Österreich und der Schweiz, die laut schlager.de zum Ärger mancher Fans bereits storniert wurden, plant "der Wendler" auch im nächsten Jahr ein Großkonzert in Deutschland, und zwar in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen. Der Ticketverkauf läuft, und Wendler feiert "Rekordzahlen" - damit übertreibt er aber wohl deutlich.

Michael Wendler feiert Ticket-Vorverkaufszahlen: "Rückkehr des Königs"

Schlagersänger Michael Wendler wendete sich am 24. März auf Facebook mit folgendem Post in Großbuchstaben an seine Fans: "Arena-Veranstalter meldet sich mit Rekordzahlen. Nichts kann aufhalten, was kommt. Die Rückkehr des Königs."

Wie viele Karten er in der ersten Woche unters Volk bringen konnte, erfahren die Leser in einem weiteren Post, der auf den 5. April datiert ist: "Weit über 2000 Karten verkauft in nur einer Woche. Die Konzertkarten gehen weg wie warme Semmeln." Das freue nicht nur ihn, sondern auch den Veranstalter Thomas Hoffmeister, so Wendler in dem Post weiter.

Rekordzahlen für Michael Wendler? Veranstalter gibt sich nüchterner

In einem Video, das ebenfalls Wendler via Facebook teilt, zeigt sich der genannte Veranstalter, um die Lage einzuschätzen: "Wir sind an knapp 2000 Karten geratscht. Der Innenraum der Arena ist sehr gut gefüllt."

Das klingt ein wenig verhaltener - und im Hinblick auf die Verkaufszahlen sehr erfolgreicher Schlager-Größen auch realistischer. Wie das Branchenmagazin schlager.de recherchiert hat, setzte etwa Helene Fischer vor ihrer "Rausch"-Open-Air-Konzert" 2021 binnen 24 Stunden 100.000 Karten ab. Auch der Vorverkauf von Roland Kaisers Dresdener "Kaisermania 2024" am 8. November 2023 spielte in einer anderen Liga. Der Veranstalter erklärte schon nach wenigen Minuten, dass alle 50.000 Tickets für die Konzerte verkauft wurden.