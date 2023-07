Der Wendler meldet sich zurück – mit einem Podcast

Nach seinem gescheiterten TV-Comeback im Frühjahr kehrt Michael Wendler jetzt mit einem Podcast in die Öffentlichkeit zurück. Das wird "spektakulär" und "sensationell" – verspricht er.

Noch ein Podcast? Und dann ausgerechnet von den beiden? In den vergangenen Wochen machten Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller vor allem mit Babynews und Only Fans Schlagzeilen. Davor war von dem in den USA lebenden Schlägersänger seit seinen Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie nicht mehr viel zu hören. Das soll sich jetzt offensichtlich ändern, denn der Wendler sucht nach seinem gescheiterten TV-Comeback und einem angekündigten neuen Album inklusive Tour erneut die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit seiner Laura macht er jetzt einen "offiziellen Podcast".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Michael Wendler und Laura Müller kündigen Podcast an

Das Format "Die Wendlers" soll im August starten. Auf seiner Facebook-Seite rührte Wendler bereits die Werbetrommel. "Euch erwartet ein sensationeller Podcast mit spannenden und noch nie zuvor enthüllten Storys rund um unser Leben." Fans könnten sich auf "unzensierte, spektakuläre Gespräche zwischen Laura Müller und Michael Wendler" freuen. Wer sich das nicht entgehen lassen will, muss für einen Podcast verhältnismäßig tief in die Tasche greifen. Abonnenten müssen monatlich knapp 30 US-Dollar (rund 27 Euro) berappen.

Michael Wendler und Laura Müller kehrten nach Eklats in Öffentlichkeit zurück

Wendler und Müller leben gemeinsam in den USA. Der Sänger sorgte in der Vergangenheit weniger mit Musik als vielmehr mit öffentlichen Eklats für Schlagzeilen. 2020 hatte er einen Skandal ausgelöst, als er der Bundesregierung mit einem Video zur Corona-Politik "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" vorwarf. Der Fernsehsender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" tätig war, distanzierte sich. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als "KZ" wurde er dann komplett aus dem Casting-Format herausgeschnitten. Der Sänger teilte seitdem immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungstheorien.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa





In diesem Jahr sollte er mit Müller sein TV-Comeback feiern. Doch nach heftiger Kritik sagte der Sender RTLzwei die geplante Doku-Soap über die werdenden Eltern vom "Geburtsvorbereitungskurs bis zum Babybett-Kauf" im März doch wieder ab. Zur Begründung hieß es seitens des Senders damals, dass man die "Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen" habe und Stimmen des Publikums ernst nehme. "Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben." Vor einem Monat gaben der 51-jährige Wendler und die 22-jährige Müller dann die Geburt ihres Sohnes bekannt. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch