Michelle Trachtenberg ist tot: Gossip-Girl-Star laut Berichten gestorben

Die US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist laut übereinstimmenden Berichten tot. Die frühere Darstellerin aus den auch in Deutschland populären TV-Serien „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“ ist im Alter von 39 Jahren gestorben, wie aus mehreren US-Medienberichten hervorgeht, die sich auf eine Bestätigung der New Yorker Polizei NYPD berufen. Zuerst hatte die New York Post darüber berichtet.

Michelle Trachtenberg mit 39 Jahren gestorben

Trachtenberg sei dem Bericht zufolge von ihrer Mutter am Mittwoch gegen 8 Uhr morgens (Ortszeit) in ihrer New Yorker Wohnung tot gefunden worden. Wie die Zeitung erfahren haben will, habe sich die Schauspielerin vor kurzem einer Lebertransplantation unterzogen. Ob das mit ihrem Tod in einem Zusammenhang steht, ist jedoch nicht bekannt. Wie auch aus weiteren Medienberichten hervorgeht, gebe es keinen Verdacht auf ein Verbrechen. Ein Gerichtsmediziner soll die Todesursache feststellen.

Die Schauspielerin ist vielen TV-Zuschauerinnen und Zuschauern als „Dawn“, der jüngeren Schwester von „Buffy“ aus der gleichnamigen Serie bekannt. Diese Rolle spielte sie von 2000 bis 2003. Später, zwischen 2008 und 2012 sowie zwischen 2022 und 2023, verkörperte sie in „Gossip Girl“ die manipulative Antagonistin „Georgina Sparks“.

Trachtenberg war bereits als Kind in Filmen zu sehen

Trachtenberg, die 1985 in New York City geboren wurde, war jedoch bereits als Kind in vielen Filmen und Fernsehauftritten zu sehen. In ihrem ersten großen Film, „Harriet, die kleine Detektivin“ aus dem Jahr 1996 spielte sie als Elfjährige die Hauptrolle der Harriet M. Welsch.

In den vergangenen Monaten war, insbesondere in sozialen Medien, immer wieder über den Gesundheitszustand Trachtenbergs spekuliert worden.