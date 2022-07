"Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten": Alles zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung der neuen Serie

Die Serie "Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten" läuft auf Sky. Bei uns erhalten Sie alle Infos rund um Folgen, Besetzung und Handlung der Serie.

"Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten" ist eine Serie, die auf dem gleichnamigen Roman des Science-Fiction Autors John Wyndham basiert. Es handelt sich dabei jedoch keineswegs um die erste Verfilmung des Romans.

Bereits 1960, drei Jahre nach Erscheinen des Buches, und 1995 wurde die Romanvorlage verfilmt, zuletzt von niemand geringerem als John Carpenter (Das Ding aus einer anderen Welt). Diesmal erscheint die Geschichte in Form einer Serie auf dem Sender Sky Atlantic.

Wann war der Start der Serie "Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten"

Der Serienstart war Donnerstag, der 16. Juni 2022. Die Serie wurde nach dem Start-Termin im wöchentlichen Rhytmus auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Zum Auftakt der Serie am 16. Juni gab es für die Zuschauer jedoch gleich eine Doppelfolge, um den Einstieg in die Geschichte zu erleichtern und Lust auf mehr zu machen.

Video: AFP

Folgen von "Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten"

Die Serie hat insgesamt sieben Folgen, wobei jede der Folgen eine Länge von ca. einer Stunde hat. Nach einer Doppelfolge zum Serienstart folgt jede Woche eine weitere Folge. Hier finden Sie die Termine der Erstausstrahlung sowie eine Übersicht über die Episodentitel der Staffel:

Episode 1: "Bad Things", deutscher Titel: "Stromausfall" (16. Juni 2022)

Episode 2: "In This Together", deutscher Titel: "Das Kinderwunder" (16. Juni 2022)

Episode 3: "The Hive , deutscher Titel": "Unheimliche Gedanken" (23. Juni 2022)

Episode 4: "Hide and Seek", deutscher Titel: "Sind Sie böse?" (30. Juni 2022)

Episode 5: "Why Are You Lying?", deutscher Titel: "Warum lügt ihr?" (07. Juli 2022)

Episode 6: "Not An Ice Cream", deutscher Titel: "Im Zwielicht" (14. Juli 2022)

Episode 7: "Departure", deutscher Titel: "Aufbruch" (21. Juli 2022)

Die Handlung von "Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten"

Die Serie spielt in einer verschlafenen britischen Kleinstadt. An diesem völlig gewöhnlichen Ort geschieht eines Tages ein absolut ungewöhnliches Ereignis: Während eines Stromausfalls fallen auf einmal einige Bewohner des Ortes aus heiterem Himmel in Ohnmacht. Nachdem der Stromausfall vorbei ist, scheint der Spuk fürs Erste erledigt zu sein. Doch dann bemerken die Bewohner, dass alle gebärfähigen Frauen, die Ohnmächtig waren, nun unerklärlicherweise schwanger sind.

Die Psychotherapeutin Dr. Susannah Zellaby kümmert sich daraufhin um die betroffenen Frauen. Gleichzeitig versucht Paul Kirby, der Lokalpolizist, wieder Ordnung in das Leben der Kleinstadt zu bekommen. Damit hat er zumindest vorläufig Erfolg, doch dann gebären die Frauen 61 Kinder mit fast identischem Aussehen. Diese Kinder offenbaren im Lauf der Zeit, dass sie eine besondere Boshaftigkeit in sich tragen.

Lesen Sie dazu auch

Die Besetzung von "Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten": Welche Schauspieler gehören zum Cast?

Die von Eliza Mellor produzierte Serie kann mit einem talentierten Cast aufwarten. Wir haben Ihnen einige der wichtigsten Rollenbesetzungen hier zusammengetragen:

Schauspieler Rolle Keeley Hawes Dr. Susannah Zellaby Max Beesley DCI Paul Kirby Aisling Loftus Zoë Moran Dexter Sol Ansell David Saunders

Streaming von "Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten" auf Sky

Wenn Sie die Erstausstrahlung der Serie auf Sky Atlantic verpasst haben, dann gibt es gute Neuigkeiten: Die Folgen können alle auch online gestreamt werden. Wer einen Zugang zu Sky Ticket oder Sky Q besitzt, kann die Folgen jederzeit auf Abruf ansehen.

Trailer: Erste Einblicke ins "Dorf der Verdammten"

Sollten Sie noch unschlüssig sein, ob Sie sich die Ereignisse im "Dorf der Verdammten" ansehen möchten, dann haben wir hier eine kleine Hilfe für Sie: Den offiziellen Trailer zur Serie.