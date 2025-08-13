Hessens Abschiebehaftplätze zu 58 Prozent ausgelastet

Die durchschnittliche Auslastung der Plätze in der hessischen Abschiebehaft hat im laufenden Jahr bislang bei 58 Prozent gelegen. Die durchschnittliche Haftdauer in der Einrichtung in Darmstadt-Eberstadt beträgt nach Angaben des Innenministeriums 20 Tage, wobei die Spanne der Unterbringung zwischen einem Tag und 145 Tagen liegt (Stand: 6. August 2025). Zuerst hatte das Magazin «Spiegel» berichtet.

«Wir haben in Hessen also eine ausreichende Zahl an Haftplätzen und könnten auch noch mehr Menschen in Abschiebehaft unterbringen», erklärte Innenminister Roman Poseck (CDU). «Wir helfen auch immer wieder anderen Bundesländern mit Haftplätzen, insbesondere bei Abschiebungen, die vom Frankfurter Flughafen aus durchgeführt werden.»

Poseck: Abschiebehaft wichtig für erfolgreiche Abschiebungen

Die Abschiebehaft leistet nach den Worten des Ministers einen wichtigen Beitrag, um möglichst viele Abschiebungen erfolgreich durchführen zu können. Bei einer Abschiebung Mitte Juli nach Afghanistan hätten sich von den neun abgeschobenen Straftätern aus Hessen sechs bereits im Ausreisegewahrsam in der Abschiebehafteinrichtung Darmstadt befunden.

Hessen hatte seine Kapazitäten in der Abschiebehaft 2021 auf 80 Haftplätze erhöht. Derzeit befänden sich 50 Untergebrachte in der Einrichtung, wie das Ministerium mitteilte (Stichtag 6. August). Seit Januar dieses Jahres seien 441 Menschen inhaftiert. Insgesamt wurden Personen aus 89 Nationen, darunter Marokko, Türkei und Afghanistan, untergebracht. Der Haftkostensatz beträgt den Angaben zufolge 455,28 Euro pro Tag und pro Person.