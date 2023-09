Mihály Csíkszentmihályi: Wer war der Forscher der positiven Psychologie?

Der ungarisch-amerikanischen Psychologe, Autor und Professor Mihály Csíkszentmihályi wäre heute 89 Jahre alt geworden. Er hat den als "Flow" bekannten Zustand hoher Konzentration und Produktivität untersucht und offiziell benannt.

Mihály Csíkszentmihályi hätte heute, am 29. September 2023, seinen 89. Geburtstag gefeiert. Der ungarisch-amerikanische Psychologe, Autor und Professor war Forscher der positiven Psychologie und dürfte für Sätze wie "Ich bin voll im Flow" verantwortlich sein, denn er hat den als "Flow" bekannten Zustand hoher Konzentration und Produktivität untersucht und offiziell benannt. Aus diesem Grund ehrt Google ihn heute mit einem farbenfrohen Google Doodle. Wer war Mihály Csíkszentmihályi aber genau?

Positive Psychologie und Flow: Wer war Mihály Csíkszentmihályi?

Mihály Csíkszentmihályi wurde laut der University of Chicago am 29. September 1934 im ehemaligen Fiume in Italien (heute Rijeka in Kroatien) als Sohn ungarischer Eltern geboren, verstorben ist er am 20. Oktober 2021 im Alter von 87 Jahren in Kalifornien ( USA), wo er laut der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie (DGPP) an der Graduate University St. Claremont gelehrt hatte.

Mihály Csíkszentmihályi ging laut der University of Pennsylvania 1956 in die USA, um dort zu studieren. Neun Jahre später, 1965, promovierte er an der University of Chicago in Human Development und begann an einem nahe gelegenen College zu unterrichten. In dieser Zeit entwickelte er auch das grundlegende Modell des "Flow".

1969 übernahm Mihály Csíkszentmihályi an der University of Chicago den Lehrstuhl für Psychologie. Im Jahr 1999 nahm er ein Angebot an, an der Drucker School of Management der Claremont Graduate University in Kalifornien zu unterrichten, wo er später das erste Doktorandenprogramm für Positive Psychologie ins Leben rief. Laut der University of Chicago gründete er außerdem ein "Quality of Life Research Center". Dabei handelt es sich um ein gemeinnütziges Forschungsinstitut, das sich mit positiver Psychologie befasst, der Erforschung menschlicher Stärken wie Optimismus, Kreativität, intrinsischer Motivation und Verantwortung.

Mihály Csíkszentmihályi: Zahlreiche Veröffentlichungen über den Flow und die positive Psychologie

Mihály Csíkszentmihályi hat der University of Pennsylvania zufolge über 250 Forschungsartikel sowie 14 Bücher verfasst - darunter beispielsweise "Flow. Das Geheimnis des Glücks", "Flow am Arbeitsplatz. Das Geheimnis des Glücks am Arbeitsplatz" sowie "Dem Sinn des Lebens eine Zukunft geben". Außerdem war er Mitglied des Kuratoriums der International Positive Psychology Association. Zu seinen Interessen gehörten der Flow und psychologisches Kapital, Kreativität, Systemtheorie, die Entwicklung von pro-sozialem Verhalten und gute Arbeit im Hochschulwesen.

"Mike hatte ein Genie dafür, einfache, generative Modelle des Flow, der Kreativität und der ästhetischen Erfahrung zu entwerfen und deren Implikationen in seinen Schriften zu entfalten; die Wirkung seiner Ideen war bemerkenswert weitreichend. Die Themen sind vielfältig, aber die Arbeiten drücken alle eine einheitliche Perspektive auf das menschliche Funktionieren aus, die durch ein ungewöhnliches Leben und Einflüsse jenseits der psychologischen Wissenschaft - Geschichte, Philosophie und Kunst - geprägt wurde", sagte ein ehemaliger Kollege von Mihály Csíkszentmihályi, der zwei Jahrzehnte lang mit ihm in Claremont zusammengearbeitet hatte in einem Nachruf.