Émile ist seit fast vier Monaten verschwunden: Bauer im Visier der Ermittler

Seit fast vier Monaten ist der zweijährige Émile aus Frankreich schon verschwunden. Nun wurde das Haus eines jungen Bauers durchsucht.

Am 8. Juli ist der zweijährige Émile im südfranzösischen Bergdorf Le Haut-Vernet verschwunden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Der Junge war bei seinen Großeltern im Urlaub gewesen. Am Abend verloren sie ihn aus dem Blick. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich etliche andere Verwandte bei den Großeltern auf. Mehr als die Aussagen von zwei Zeugen, die den Jungen noch eine Straße herunterlaufen sahen, gibt es nicht.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach Émile. Zeitweise wurde der Ort sogar abgeriegelt. Doch alles ohne Erfolg. Bislang gab es nur Mutmaßungen darüber, was mit dem Zweijährigen passiert sein könnte. Bewohner von Le Vernet befürchten, dass es einen Unfall mit einer Landmaschine gegeben haben könnte. Die französischen Fahnder schließen auch nicht aus, dass möglicherweise ein Tier mit dem Verschwinden des Zweijährigen zu tun haben könnte. Denkbar sei ein Angriff durch einen Greifvogel, wie der französische Sender BFMTV unter Bezug auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Einwohner von Le Vernet hatten auch über den Angriff eines Wolfes spekuliert.

Vermisster Émile aus Frankreich: Bauer rückt in Fokus der Ermittler

Im Oktober rückte dann ein 16-Jähriger in den Fokus der Ermittler. Medienberichten zufolge wurde am 17. und 18. Oktober ein Haus in Roussimal, nur wenige Kilometer von Le Vernet entfernt, durchsucht. Laut BFMTV gehört es dem 16-jährigen Sohn eines Bauern. Doch die Durchsuchung verlief ergebnislos. Offenbar hatten die Dorfbewohner in dem Jugendlichen einen möglichen Täter gesehen, weil er oft schnell mit seinem Traktor fahre.

2015 stürzte Flugzeug bei Le Vernet ab

Das kleine Bergdorf Le Vernet ist nicht zum ersten Mal in den Schlagzeilen. Im März 2015 kam es in einem Bergmassiv in der Nähe des Ortes zum Absturz einer Germanwings-Maschine. Alle 150 Passagiere kamen dabei ums Leben. Die französischen Ermittler sind überzeugt, dass der psychisch kranke Co-Pilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hatte. Es gibt ein Gemeinschaftsgrab in Le Vernet, in dem die sterblichen Überreste bestattet wurden, die keinem der Opfer mehr zugeordnet werden konnten.

