Militär-Diät: Abnehmen mit Vanilleeis – kann das funktionieren?

Abnehmen wie Soldatinnen und Soldaten der US-Armee – auf dieser Idee beruht das Prinzip der Militär-Diät (im Englischen: Military Diet). Das erklärt der Erfinder des Trends auf seiner Website themilitarydiet.com. Es handelt sich um eine Form der Crashdiät, die dazu führen soll, in kurzer Zeit viel Gewicht zu verlieren. Bis zu 4,5 Kilogramm in einer Woche sollen drin sein. Der dazugehörige Diätplan, der in den Kasernen allgegenwärtig sein soll, damit Soldatinnen und Soldaten in kurzer Zeit in Form gebracht werden, liest sich außergewöhnlich. Unter anderem steht Vanilleeis auf der Speisekarte.

Was steckt hinter der Militär-Diät?

Die Militär-Diät erstreckt sich über eine Woche. Ihre Hauptphase läuft laut themilitarydiet.com nur drei Tage, weswegen sie auch 3-Tages-Diät genannt wird. In der Folge steht eine Phase der Umgewöhnung der Ernährung an, die vier Tage in Anspruch nimmt. Auf Sport sollten Sie in der Woche größtenteils verzichten, da die Kalorienaufnahme gering ist. Inwiefern das tatsächlich passend für eine Ernährungsform im Militär ist, bleibt fraglich.

In Men’s Health ist zu lesen, dass der Ursprung der Diät im US-amerikanischen Militär widerlegt werden kann. Das Magazin sprach mit dem ehemaligen Soldaten Roland Paquette, der in der Spezialeinheit „Green Berets“ der United States Special Force diente. Laut seinen Aussagen setzt die US-Armee keine spezielle Diät ein. Mit Major Carla Gleason bestätigte die damalige Sprecherin des Pentagons, dass das US-Verteidigungsministerium keine bestimmte Diät befürwortet.

Für einen möglichen Abnehm-Effekt ist der Ursprung allerdings nicht entscheidend. Wichtiger sind die drei Grundlagen, auf denen die Militär-Diät laut Men’s Health beruht:

Kaloriendefizit: Bei der Militär-Diät sollen weniger Kalorien aufgenommen werden, als der Körper eigentlich benötigt. Wird das erreicht, spricht man von einem Kaloriendefizit .

Anregung des Stoffwechsels: Bei der Diätform wird auf eine ungewöhnliche Lebensmittel-Kombination gesetzt. Durch diese soll der Stoffwechsel beschleunigt werden.

Zwischenmahlzeiten sind tabu: Drei Mahlzeiten pro Tag, Snacks für zwischendurch sind bei der Militär-Diät strikt untersagt. Das hat einen guten Grund, denn Zwischenmahlzeiten kurbeln die Ausschüttung von Insulin an. Das Hormon begünstigt die Einlagerung von Fettzellen.

Speiseplan der Militär-Diät - auch Vanilleeis ist erlaubt

Bei der Militär-Diät wird ein strikter Speiseplan vorgegeben. In den ersten drei Tagen dürfen Sie jeweils höchstens 1000 Kalorien zu sich nehmen. In den darauffolgenden vier Tagen sind dann zwischen 1400 und 1500 Kalorien erlaubt. Auf themilitarydiet.com liegt der komplette Speiseplan der ersten drei Tage zur Übersicht bereit.

Tag 1:

Frühstück Mittagessen Abendessen 1/2 Grapefruit 1 halbe Dose Thunfisch Rund 85 Gramm einer beliebten Fleischsorte 1 Scheibe Toast 1 Scheibe Toast 1 Tasse grüne Bohnen 2 Esslöffel Erdnussbutter 1 Tasse Tee oder Kaffee 1/2 Banane 1 Tasse Tee oder Kaffee 1 kleiner Apfel 1 Kugel Vanilleeis

Tag 2:

Frühstück Mittagessen Abendessen 1 Ei 1 Tasse Hüttenkäse 2 Hot Dogs (ohne Brötchen) 1 Scheibe Toast 1 hart gekochtes Ei 1 Tasse Brokkoli 1/2 Banane 5 Salzcracker 1/2 Tasse Karotten 1/2 Banane 1/2 Kugel Vanilleeis

Tag 3:

Frühstück Mittagessen Abendessen 5 Salzcracker 1 hart gekochtes Ei 1 Dose Thunfisch 1 Scheibe Cheddar-Käse 1 Scheibe Toast 1/2 Banane 1 kleiner Apfel 1 Kugel Vanilleeis

Zusätzlich zu diesem Speiseplan sollten Sie viel Wasser trinken. Ausdrücklich erlaubt wird auch der Süßstoff Stevia, der in den Kaffee gemischt werden kann. Zucker ist tabu.

Kann die Military Diet funktionieren?

Auch wenn der Name womöglich nichts, oder nicht viel, mit dem Ernährungsplan von US-Soldatinnen und US-Soldaten zu tun hat, könnte er einen stichhaltigen Grund haben: Für die Militär-Diät ist Durchhaltevermögen und Disziplin gefragt. Doch lohnt sich das?

Die Ernährungsberaterin und Diplom-Ökotrophologin Gisela Ruhrmann-Adolph hat da ihre Zweifel. „Das angekündigte Versprechen von mehreren Kilogramm Gewichtsverlust durch die kalorienreduzierte Kost in nur einer Woche kann gar nicht aufgehen“, erklärt sie im Gespräch mit Men’s Health. Das liege schon allein daran, dass 7000 Kalorien eingespart werden müssen, um ein Kilogramm Fett zu verlieren. Ruhrmann-Adolph schlussfolgert, dass der Körper bei der Militär-Diät größtenteils Wasser verliere, aber nicht viel Fett.

Während Crashdiäten wie der Military Diet könnte außerdem Muskelmasse verloren gehen. Sie werden vom Körper in Notzeiten verstärkt angegangen. Derart extreme Diätformen machen den Körper zudem schlapp und fördern die Müdigkeit. Die Wirkung der ungewöhnlichen Lebensmittelkombination auf den Stoffwechsel ist zweifelhaft. Ruhrmann-Adolph nennt diese „befremdlich“ und hebt vor allem die Hot Dogs und das Vanilleeis hervor. „Gutes Muskelfleisch und ein Naturjoghurt mit Fruchtmus hätten da mehr Qualität zu bieten“, lautet ihr Fazit.

