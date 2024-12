Einsturzgefahr: Noch kein Gutachten nach Brand im «Miramar»

Nach dem Feuer mit Millionenschaden in der Therme des «Miramar»-Erlebnisbades in Weinheim bei Mannheim konnten die Ermittler die Brandstelle bislang nicht betreten. Es bestehe aktuell noch Einsturzgefahr, weshalb eine geplante Begehung am Donnerstag nicht möglich gewesen sei, sagte ein Sprecher der Polizei heute.

Die Zwischendecken seien nach bisherigen Informationen an bis zu drei Stellen einsturzgefährdet, erklärte ein Sprecher des Erlebnisbades. Ein Gutachter habe den Brandort deshalb mit einer Drohne beflogen. Das Ergebnis stehe noch aus. Nach Angaben des Bades liegt der geschätzte Brandschaden bei mehr als zehn Millionen Euro. Aktuell geht der Betreiber von einem technischen Defekt an einem Gerät in einem Wartungsraum der Therme als Brandursache aus. Laut Polizei gibt es bei dem Brand in der Nacht auf Montag keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.