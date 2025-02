Drum prüfe, wer sich trenne

Der Mann hat allen gängigen Verhaltensregeln entsprechend gehandelt. Über allem steht das Primat der Ordnung. Was nicht mehr benötigt wird, gehört weg. Ab in den Müll. So schafft man sich ein furchtbar aufgeräumtes Zuhause. Eine sterile Hölle der Freudlosigkeit. Wer‘s mag. Der Wegwerfgesellschaft aber sei James Howells ein mahnendes Beispiel. Wie es sich gehört, hat er eine defekte Festplatte beim Aussortieren seines Büros zu den nicht mehr zu gebrauchenden Utensilien sortiert, die seine damalige Freundin alsbald zum Müll brachte. Was sie nicht wusste und er ihr nicht gesagt hatte: Auf der Festplatte befanden sich 8000 Bitcoins. Das war schon damals - vor über zehn Jahren - ärgerlich. Mittlerweile aber wäre die Festplatte über 700 Millionen Euro wert.

Es verwundert daher kaum, dass Howells alles versucht, um wieder in Besitz der Festplatte zu kommen. Er vermutet sie auf der Müllkippe der 160.000-Einwohner-Stadt Newport in Wales. Weil ihm gerichtlich untersagt wurde, dort alles umzugraben, verfolgt er einen neuen Plan: Er möchte die komplette Mülldeponie kaufen. Er habe Partner, die dieses Vorhaben finanziell unterstützen. Doch die Zeit drängt. Die Stadt möchte auf der Müllkippe einen Solarpark errichten.

Opas Schnapsgläser als Wertanlage

Es ist fraglich, ob Howells jemals wieder an seine Festplatte kommt. Gleichwohl dient seine Geschichte als Mahnung an all jene, die es als Charakterstärke sehen, sich von lange nicht genutzten oder scheinbar kaputten Gegenständen zu trennen. Das Jahrgangsbuch aus der zehnten Klasse, Opas Schnapsgläser mit der Staubschicht mehrerer Erdzeitalter, die ja doch nur vielleicht gefälschte Rolex vom türkischen Markt: Wer nicht behält, der nicht gewinnt.