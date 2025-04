Einsturz einer Disco in der Dominikanischen Republik: Mindestens 15 Tote

Beim Einsturz einer Diskothek in Santo Domingo sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden bei dem Unglück in der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, das sich in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete, verletzt. Wie die Zeitung Diario Libre berichtet, habe der Direktor des dominikanischen Krisenreaktionszentrums (COE), Juan Manuel Méndez, bestätigt, dass 15 Menschen durch den teilweisen Einsturz des Daches des beliebten Nachtclubs „Jet Set“ gestorben seien. Mehr als 100 Personen seien zudem verletzt worden.

Mindestens 15 Tote nach Einsturz einer Diskothek in Santo Domingo

Am Unglücksort in der Innenstadt Santo Domingos, der Hauptstadt mit rund einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern, suchen Rettungskräfte weiter ohne Unterbrechung nach weiteren Überlebenden in den Trümmern der Diskothek. „Solange es noch Hoffnung auf Leben gibt, werden wir mit allen Behörden zusammenarbeiten, um diese Person zu retten“, sagte Méndez der Zeitung zufolge. Rund 100 Krankenwägen hätten bislang bereits Verletzte in Krankenhäuser gebracht, teilweise mit mehr als einer verletzten Person an Bord.

Der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, schrieb auf X: „Wir bedauern die Tragödie im Nachtclub Jet Set zutiefst.“ Man verfolge die Rettungsarbeiten von Minute zu Minute. „Alle Hilfsorganisationen leisten die notwendige Hilfe und arbeiten unermüdlich an den Rettungsbemühungen. Unsere Gebete sind bei den betroffenen Familien“, so Abinader.

Dominikanische Republik: Suche nach Verschütteten läuft auf Hochtouren

Vor Ort soll eine Stelle eingerichtet werden, die Familienangehörigen psychologische Unterstützung anbieten und über die laufende Suche nach Vermissten informieren soll. Bei der Suche nach weiteren Verschütteten sollen dem Krisenreaktionszentrums COE zufolge akustische und thermische Signale in den Trümmern verfolgt werden. Man höre zur Stunde noch immer Stimmen, die aus den Trümmern um Hilfe riefen. Wärmebildkameras kommen bei der Suche zum Einsatz. Zudem konnten einige Verschüttete offenbar Familienmitglieder über ihre Mobiltelefone erreichen.

Der dominikanische Sänger Rubby Pérez, der in der Nacht in der Diskothek live aufgetreten war, sei lebend gerettet worden und in ein Krankenhaus gebracht worden, schreibt Diario Libre. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Unglücks insgesamt in dem Nachtclub befanden, ist noch unklar. Es dürften aber mindestens mehrere Hundert gewesen sein. Ebenso unklar ist bislang, warum das Dach des Gebäudes eingestürzt war.

Santo Domingo: Dach der Disco um 0.44 Uhr eingestürzt

Wie Dominican Today berichtet, habe sich der Teileinsturz des Daches um 0.44 Uhr (Ortszeit) ereignet. Augenzeugen berichteten laut der englischsprachigen Newsseite von Szenen der Angst und Verzweiflung, während Retterinnen und Retter in den Trümmern nach Hilfeschreien lauschten. Laut der Nachrichtenagentur AP soll Präsident Abinader nach der Katastrophe am Unglücksort eingetroffen sein. Er habe Menschen umarmt, die nach Freunden und Familienangehörigen suchten, wobei einigen die Tränen über das Gesicht liefen.

Laut den Medienberichten seien insgesamt acht Einheiten der Feuerwehr im Einsatz, darunter ein auf den Einsturz von Gebäuden spezialisiertes Team. Zudem seien 30 Retter des Zivilschutzes, 200 Polizeikräfte sowie 50 militärische Rettungskräfte vor Ort. Die Nationale Polizei des Landes postete mehrere Videos von vor Ort. Darauf sind unter anderem die Rettungsarbeiten nach dem Unglück zu sehen.