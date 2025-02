Mindestens zehn Tote bei Schießerei an Schule in Schweden

Bei einer Schießerei in einer Schule in Schweden sind etwa zehn Menschen getötet worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Abend. Die Zahl der Verletzten sei zu diesem Zeitpunkt unklar. Die schwedische Polizei war am Mittag zu einem Großeinsatz in Örebro ausgerückt, wo an einer Schule Schüsse gefallen waren. Zuerst war von mindestens fünf Verletzten die Rede, wie die Polizei auf ihrer Webseite (externer Link) und später bei einer Pressekonferenz mitteilte. Am Abend sprachen die Behörden ein weiteres Mal zur Öffentlichkeit und bestätigten einige Medienberichte, wonach es auch einige Todesopfer gegeben haben soll. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Schütze, so die Polizei.

Schweden: Zehn Tote nach Schießerei an Schule in Örebro

Während des Einsatzes über den gesamten Nachmittag hinweg, hatte die Polizei die Öffentlichkeit aufgefordert „sich fernzuhalten“ von dem betroffenen Gebiet. Die Operation in Örebro dauere an und „betrifft ein mutmaßliches schweres Gewaltverbrechen“, so die schwedische Polizei am Nachmittag. Mehrere lokale Medien, darunter die schwedische Zeitung Aftonbladet berichteten dort bereits, unter Bezug auf eigene Quellen, dass es mehrere Tote gegeben haben soll.

Nach Angaben der Polizei wurde am Mittag an einer Schule in Västhaga, einem Stadtteil Örebros, geschossen. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Schütze, so die Polizei, der männlich sei. Nach Informationen von Aftonbladet sei er 35 Jahre alt gewesen. Die Ermittlungen nach einem Motiv für die Tat laufen. Die Beamten hatten offenbar bereits die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Ob es sich um einen Amoklauf handelte, dazu nahm die Polizei noch keine Stellung.

Amoklauf in Schweden? Öffentlichkeit sollte sich von Schule fernhalten

Wie Aftonbladet berichtet, handelte es sich um die Risbergska-Schule. Demnach sei um kurz nach 12:30 Uhr Ortszeit ein Alarm wegen der Schüsse ausgelöst worden. Es seien auch Polizeieinheiten aus anderen Regionen angefordert und nach Örebro geschickt worden. Die Verletzten würden im Universitätsklinikum von Örebro versorgt. Die Polizei und weitere Rettungskräfte waren mit zahlreichen Fahrzeugen und einigen Hubschraubern bei der Schule vor Ort, wie Bilder in sozialen Medien zeigten.

Schülerinnen und Schüler seien zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen in Schulen in der Nähe untergebracht worden, aber auch in der von dem Einsatz betroffenen Schule seien lange noch Schüler festgesetzt gewesen. Die Polizei begann am Nachmittag damit, die Menschen zu evakuieren, sie warnte jedoch weiter eindringlich, dass die Öffentlichkeit von Västhaga fernbleiben solle, um die Maßnahmen nicht zu behindern. Ein Polizist sei jedoch nicht angeschossen worden. Das hatten zuvor einige lokale Medien berichtet.

Schwedens Ministerpräsident: „Schmerzlicher Tag für ganz Schweden“

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson reagierte auf den Vorfall. „Mit Trauer habe ich die Nachricht über die schreckliche Gewalttat in Örebro erhalten. Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen“, schrieb er bei X. Es sei ein „schmerzlicher Tag für ganz Schweden“. Seine Gedanken seien bei all jenen, deren normaler Schulalltag durch Terror ersetzt worden sei, so Kristersson. „In einem Klassenzimmer eingesperrt zu sein und sich Sorgen um das eigene Leben zu machen, ist ein Albtraum, den niemand erleben sollte.“

Die Regierung stehe in engem Kontakt mit der Polizei und beobachte die Entwicklungen aufmerksam. Der schwedische Regierungschef appellierte, der Polizei die nötige Sicherheit zu geben, damit sie untersuchen könne, was passiert sei und wie es zu „diesen grausamen Verbrechen“ habe kommen können.