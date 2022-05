Missbrauch-Urteil gegen Priester rechtskräftig – keine Revision

Ein katholischer Priester muss wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs für zwölf Jahre ins Gefängnis. Er ist in über 100 Fällen schuldig. Die Revision nahm der Täter zurück

Ein katholischer Priester muss wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs für zwölf Jahre ins Gefängnis. Zunächst hatte der Täter Revision gegen die Entscheidung eingelegt. Diese sei nun allerdings zurückgenommen worden, teilte eine Gerichtssprecherin am Montag mit. Im Vorfeld hatte Bild darüber berichtet. Das Urteil gegen den Priester ist damit rechtskräftig.

Video: dpa

Das Gericht hatte den Geistlichen am 25. Februar schuldig gesprochen, von 1993 bis 2018 neun Mädchen in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich teils schwer sexuell missbraucht zu haben. Beim Prozess-Start im November war der 70-Jährige laut Bild zunächst angeklagt, weil er in den 1990er-Jahren seine drei minderjährigen Nichten missbraucht haben soll. Während der Verhandlung meldeten sich dann weitere Opfer. Insgesamt wurde der Pfarrer in 110 Fällen für schuldig befunden. Die Betroffenen leiden nach Angaben des Gerichts unter "katastrophalen Folgen" wie etwa Depressionen, Angstpsychosen, Magersucht, wiederkehrenden Alpträumen und Schuldgefühlen. Das jüngste Opfer war ein neun Jahre altes Mädchen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch