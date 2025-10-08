Missbrauchsopfer auf den Philippinen: An diesem Ort sind sie sicher

„Es sind traurige Geschichten“, schickt Ordensschwester Ailyn Binco voraus, „sie werden Sie verfolgen“. Doch selbst diese Geschichten erhalten hier, in der Nähe von Metro Manila, Kapitel mit positiven Inhalten. Eine Wende zum Guten. Die fängt damit an, dass die rund 50 Mädchen und Jugendlichen mit ihren Geschichten im Bukid Kabataan Center unterkommen, einem Schutzhaus, in dem sie von den Schwestern vom Guten Hirten und von Sozialarbeiterinnen betreut werden.

Die 56-jährige Binco zeigt nun die Anlage. Sie liegt im Grünen, weit weg vom Lärm und Dreck der Metropolregion um die philippinische Hauptstadt. Im Haus der Ordensschwestern hängt ein Plakat, auf dem steht: „Hier ist jeder sicher“. Auf einem anderen sind die „Rechte“ aufgelistet, die jedes Kind auf den Philippinen habe: „Frei sein“ oder „Eine Familie, die sich sorgt“. In einem weiteren Gebäude der Anlage, die an ein Dorf erinnert, sind Schlafsäle mit Stockbetten, auf denen Kuscheltiere ordentlich neben Kissen drapiert wurden: Minions und Pandas und Teddybären. Auf demselben Flur befindet sich eine Bibliothek mit „Harry Potter“-Bänden und einem Tisch, auf dem Perlenkettchen gebastelt werden. Ein Schulgebäude gibt es nebenan auch. Schwester Binco bittet darum, die Mädchen nicht auf ihre Geschichten anzusprechen, sie könnten retraumatisiert werden.

Leitender Oberstaatsanwalt Thomas Goger: „Häufig weisen Spuren auf die Philippinen“

Eine 16-Jährige erzählt dann doch etwas über sich, von sich aus. Dass sie von ihren Eltern „schlecht behandelt“ und enttäuscht worden sei – und mehr, das einen nicht loslassen wird.

In dem Schutzhaus haben Mädchen ein Zuhause gefunden, die von Vätern, Onkeln, oftmals von Müttern oder weiblichen Familienmitgliedern missbraucht wurden. Bei manchen von ihnen waren Männer aus westlichen Ländern die Auftraggeber. Sie schauten via Livestream zu.

Schwester Ailyn Binco sagt: Es seien traurige Geschichten, die die Mädchen zu erzählen hätten. Dennoch: Die Mädchen, die sie betreut, erzählen auch von ihren Träumen. Foto: Jörg Böthling, missio München

Seit dem vergangenen Jahr richtet die Zentralstelle Cybercrime Bayern, die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt ist, ihr Augenmerk verstärkt auf diese Verbrechen. Nachdem solche Fälle zunächst sporadisch eingegangen seien, erklärt deren stellvertretender Leiter Thomas Goger, liegen allein seiner Zentralstelle für das laufende Jahr neun Fälle vor, die dem „Phänomenbereich Livestreaming“ zuzuordnen seien. Goger sagt: „Es handelt sich um ein sehr schwerwiegendes Phänomen, da jeder einzelne Stream mit einem schweren und schwersten Missbrauch eines Kindes verbunden ist.“ Häufig wiesen Spuren auf die Philippinen.

Wie in dem Fall, in dem es der Zentralstelle und der Kriminalpolizei Erlangen nach mehrmonatigen, grenzüberschreitenden Ermittlungen gelang, einen Mann aus dem Kreis Erlangen-Höchstadt zu identifizieren. Der 53-Jährige wird unter anderem verdächtigt, seit Jahren den sexuellen Missbrauch eines Mädchens beauftragt, per Livestream mitverfolgt und angeleitet zu haben. Er ist seit Mai in Untersuchungshaft. Ende April war ein 56-Jähriger vom Landgericht Ulm wegen vergleichbarer Taten zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden.

„Hier sind wir fast gewöhnliche Mädchen“, sagt eine 14-Jährige

Mary M. Tupas von der Menschenrechtsorganisation IJM Philippines spricht bei einem Treffen in Manila von einer der „am schnellsten wachsenden Arten des Menschenhandels“. Allein 2022 sei schätzungsweise fast eine halbe Million philippinischer Kinder zu Opfern geworden, Durchschnittsalter: um die zwölf Jahre. Der südostasiatische Staat habe sich, so Tupas, zu einem weltweiten Hotspot für diese Form des Kindesmissbrauchs entwickelt. Einer Studie von IJM und der Universität Nottingham zufolge, die auf Daten von 2022 basiert, erhalten die Täter auf den Philippinen umgerechnet etwa 25 Euro pro Stream. Die Zuschauer in westlichen Ländern zahlen deutlich mehr.

Im Bukid Kabataan Center leben rund 50 vernachlässigte und missbrauchte Mädchen und Jugendliche. Sie bekommen hier Schutz, Betreuung und Schulbildung. Foto: Daniel Wirsching

Manche Mädchen im Bukid Kabataan Center, das vom katholischen Hilfswerk missio München unterstützt wird, wirken wie verstummt. Es sind die, die noch nicht lange hier seien, heißt es. Andere erzählen. Von ihrem Alltag und ihren Träumen. „Hier sind wir fast gewöhnliche Mädchen“, sagt eine 14-Jährige. „Ich wäre gerne eine Geschäftsfrau“, sagt eine 15-Jährige. Nach ein paar Jahren, in der Regel fünf, verlassen sie das Schutzhaus wieder. Und müssen ein neues Kapitel ihres Lebens schreiben: eine Arbeit und eine Wohnung finden, möglicherweise Kontakt zu Angehörigen aufnehmen.

Die 16-Jährige hat inzwischen ein Gedicht in englischer Sprache auf ein Papier geschrieben, ein „Weiter-mach-Gedicht“. Sie habe Nektar von der Rose des Lebens, lauten die letzten Zeilen, der ihren Willen zu leben und zu überleben stärke. Sie hat auch ein Bild gezeichnet: Hände, die sich suchen, ein Kuscheltier, eine von Bäumen gesäumte Straße, ein Boot mit zwei Menschen. Eine Sonne. „Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens“, hat sie auf das Blatt geschrieben. Sie wolle, sagt sie, Schriftstellerin werden.

Schwester Ailyn Binco und der „Weltmissionsmonat“ Ordensschwester Ailyn Binco, die für die Schutzhäuser der Good Shepherd Sisters zuständig ist, befindet sich derzeit in Deutschland – anlässlich des „Monats der Weltmission“. Das ist die größte Solidaritätsaktion der Katholikinnen und Katholiken weltweit. In diesem Jahr liegt ihr Fokus auf den Philippinen. Missio München veranstaltet dazu in den bayerischen (Erz-)Diözesen und im Bistum Speyer zahlreiche Aktionen. An diesem Mittwoch entsendet das Hilfswerk hierzu seine Gäste aus den Philippinen offiziell nach einer Aussendungsfeier in München.

Die zentralen Festlichkeiten werden vom Bistum Augsburg ausgerichtet. Höhepunkt ist ein Festgottesdienst am 26. Oktober, dem „Sonntag der Weltmission“, mit missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber und dem Augsburger und „Weltkirche-Bischof“ Bertram Meier in der Stadtpfarrkirche St. Joseph in Memmingen. An ihm wird auch Schwester Ailyn Binco teilnehmen. Zuvor kann man unter anderem am 25. Oktober um 19 Uhr mit ihr ins Gespräch kommen – während der Veranstaltung „frei.licht.würde“, einer Lichterkette am Freiheitsbrunnen in Memmingen. Weitere Informationen unter www.missio.com und www.bistum-augsburg.de