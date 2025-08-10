Feuerwehrleute aus Hessen helfen in Frankreich

Einsatzkräfte hessischer Feuerwehren kämpfen derzeit im Südwesten Frankreichs gegen Waldbrände. Zuletzt unterstützten sie in der Nacht zum Sonntag ihre französischen Kollegen. Laut Zugführer Jörn Häußler hätten «15 Hektar Land gebrannt, davon circa acht Hektar Grünfläche, weitere sieben Hektar Kiefernwald». Häußler und die Landesfeuerwehrschule Hessen veröffentlichen derzeit Updates über die Einsätze auf dem Instagram-Kanal der Landesfeuerwehrschule. Zuerst berichtete der Hessische Rundfunk.

Ende Juli bereits waren die 34 Einsatzkräfte ins Nachbarland Frankreich aufgebrochen. Es ist das erste Mal, dass hessische Kräfte im Rahmen einer EU-Mission zur Waldbrandbekämpfung teilnehmen, wie Hessens Innenminister Roman Poseck zur Verabschiedung gesagt hatte. «Der Einsatz der hessischen Kräfte im Rahmen der europäischen Katastrophenschutz-Mechanismen soll vor Ort Entlastung schaffen und die internationale Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz stärken.»

Die 34 Einsatzkräfte der hessischen Feuerwehren kommen aus den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg, Fulda, Offenbach und Odenwald sowie aus Kassel.