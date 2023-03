"Mission: Job Unknown": Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Übertragung

ProSieben präsentiert "Mission: Job Unknown". Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Übertragung im TV und Stream, Sendetermine und Kandidaten.

Wie schlagen sich Promis in Jobs, mit denen sie bislang keinerlei Berührungspunkte hatten? Können sie neue Aufgaben im Ausland meistern, oder sollten es die Promis doch lieber bei ihren Jobs in Deutschland belassen? Eine Antwort auf diese Fragen möchte das neue ProSieben-Format "Mission: Job Unknown" herausfinden.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos rund um Start, Übertragung im TV und Stream, Sendetermine und Kandidaten von "Mission: Job Unknown".

Wann ging "Mission: Job Unknown" auf ProSieben an den Start?

Eigentlich hatte der Sender bereits vergangenes Jahr angekündigt, dass ab Oktober 2022 einige neue TV-Formate das Programm von ProSieben erweitern sollten. Zu diesen neuen Sendungen sollte auch "Mission: Job Unknown" gehören, doch lange gab es es keine neuen Infos zur Show. Erst Anfang 2023 wurde der Starttermin für die Sendung dann bekannt gegeben: "Mission: Job Unknown" startete am Dienstag, dem 14. Februar, um 20.15 Uhr.

Konzept von "Mission: Job Unknown":

"Neues Land, unbekannter Job, bekannte Gesichter": Das ist das Motto von "Mission: Job Unknown" auf ProSieben. Das Konzept ist folgendes: Jeweils zwei Prominente aus Deutschland reisen in ein Land und müssen dort einen ihnen unbekannten Beruf ausüben. Das Angebot reicht dabei von Zuckerrohr-Farmer bis zum Chocolatier. Dabei treten die zwei Promis als Team gegen weitere zwei Promis an, die in ein anderes Land gefahren sind, um dort ebenfalls exotische Berufe zu erlernen. Es gewinnt dasjenige Team, das sich am besten bzw. am wenigsten schlecht angestellt hat.

Wo findet die Übertragung von "Mission: Job Unknown" im TV und Stream statt?

Die Sendung, in der bekannte deutsche Gesichter in ein anderes Land reisen und sich in neue Berufe stürzen, gibt es im Free-TV auf ProSieben zu sehen. Der Sender wollte ursprünglich laut eigenen Aussagen bei den Zuschauern das Wochenendgefühl verlängern und zusammen mit ihnen andere Länder erkunden. Die Sendetermine sind allerdings auf Dienstag verschoben worden, weshalb das "Wochenendgefühl" beim Schauen der Show wohl ausbleiben wird.

Sie möchten den Promis lieber online zusehen, wie sie sich in den ihnen bis dahin unbekannten Berufen schlagen? "Mission: Job Unknown" lässt sich zeitgleich zur TV-Ausstrahlung auch im Stream verfolgen. Hierzu können Sie entweder den kostenlosen ProSieben-Livestream oder das kostenlose Angebot der Streaming-Plattform Joyn nutzen. Die Wiederholung aller Folgen von "Mission: Job Unknown" wird hier ebenfalls gratis zur Verfügung gestellt.

"Mission: Job Unknown" auf ProSieben: Das sind die Sendetermine

Die erste Folge von "Mission: Job Unknown" wurde am Dienstag, dem 14. Februar, ausgestrahlt. Anschließend wurden die neuen Folgen immer wöchentlich gezeigt, insgesamt gab es sechs Episoden der neuen Show. In jeder Episode traten neue Prominente in neuen Ländern gegeneinander an.

Folge 1: 14. Februar 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: 21. Februar 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: 28. Februar 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: 7. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: 14. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: 21. März 2023, 20.15 Uhr

Das sind die Kandidaten bei "Mission: Job Unknown"

In sechs Folgen werden jeweils zwei Prominente zusammen in ein fremdes Land geschickt, um sich dort in außergewöhnlichen Berufen unter Beweis zu stellen. ProSieben hat insgesamt zwölf Kandidatenpaare für das große Job-Experiment gewinnen können. Wir zeigen Ihnen, welche Promis in welcher Folge in welches Land reisen müssen:

Folge 1: Rumänien vs. Mexiko

Oliver Pocher und Laura Karasek - Rumänien

Die beiden TV-Moderatoren nehmen normalerweise kein Blatt vor den Mund. Wird es ihnen auf einer Käse-Alm in Rumänien die Sprache verschlagen?

Die beiden TV-Moderatoren nehmen normalerweise kein Blatt vor den Mund. Wird es ihnen auf einer Käse-Alm in die Sprache verschlagen? Sven Hannawald und Mario Basler - Mexiko

Der Olympiasieger im Skispringen und der Ex-Profifußballer reisen zusammen nach Mexiko , wo sie als Rettungsschwimmer überzeugen sollen.

Folge 2: Italien vs. USA

Verona und San Diego Pooth - Italien

Auf Verona Pooth und ihren Sohn San Diego wartet in Venedig eine zuckersüße Aufgabe: Zusammen sollen sie sich dort als Chocolaterie unter Beweis stellen.

Auf und ihren Sohn wartet in eine zuckersüße Aufgabe: Zusammen sollen sie sich dort als Chocolaterie unter Beweis stellen. Viviane Geppert und Thomas Hayo - USA

Die ProSieben -Moderatorin und der Creative Director sind schon häufig bei " Germany 's Next Topmodel" zusammen vor der Kamera gestanden. Machen sie auch in den USA als Bodyguards eine gute Figur?

Folge 3: Kuba vs. Österreich

Rúrik Gíslason und Bastian Bielendorfer - Kuba

Im sonnigen Kuba dürfen die beiden Männer leider keine Erholung genießen, sondern in der glühenden Hitze auf einer Zuckerrohr-Plantage arbeiten. Da kommt wohl wenig Freude auf.

Im sonnigen dürfen die beiden Männer leider keine Erholung genießen, sondern in der glühenden Hitze auf einer Zuckerrohr-Plantage arbeiten. Da kommt wohl wenig Freude auf. Paricia Kelly und Ross Anthony - Österreich

Die beiden dürfen in eine der beliebtesten Touristenattraktionen Wiens : Schloss Schönbrunn . Aber ein solches Anwesen will natürlich auch gepflegt sein. Also raus aus den schicken Klamotten, rein ins Schlossgärtner-Leben.

Folge 4: Südtirol vs. Niederlande

Sandra Borgmann und Henning Baum - Südtirol

Berge sind nicht nur schön anzuschauen, sie können auch verdammt gefährlich sein. Bei den Südtiroler Bergrettern kann man daher bestens lernen, wie man in so einer Gegend Menschenleben rettet. Sandra Borgmann und Henning Baum stellen sich dieser Herausforderung.

Berge sind nicht nur schön anzuschauen, sie können auch verdammt gefährlich sein. Bei den Südtiroler Bergrettern kann man daher bestens lernen, wie man in so einer Gegend Menschenleben rettet. und stellen sich dieser Herausforderung. Meret Becker und Max Giermann - Niederlande

Ganz anders als bei ihren Konkurrenten in Südtirol geht es für diese beiden in eine der wohl gesittetsten Einrichtungen Europas . In der Butler-Schule sollen die beiden lernen, stets die rechte Haltung zu bewahren.

Folge 5: Südafrika vs. Irland

Anni Friesinger und Jasna Fritzi Bauer - Südafrika

Der Schauspielerin und der Olympia-Siegerin stehen bei ihrer Tätigkeit als Safari-Guide so manche tierische Begegnungen bevor.

Der Schauspielerin und der Olympia-Siegerin stehen bei ihrer Tätigkeit als Safari-Guide so manche tierische Begegnungen bevor. Lucy Diakovska und Nadja Benaissa - Irland

Lucy und Nadja sind beide Teil der Band " No Angels ". Bei "Mission: Job Unknown" werden sie nach Irland geschickt, wo sie als Geisterjägerinnen tätig werden sollen.

Folge 6: Portugal vs. Dänemark