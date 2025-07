Rund acht Jahre nach Sexualstraftat Tatverdächtiger gefasst

Rund acht Jahre nach dem sexuellen Übergriff auf eine Elfjährige in Hünstetten-Limbach im Taunus hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. In der vergangenen Woche habe ein DNA-Treffer die Ermittler auf die Spur eines heute 42-Jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden mit. Neu angelegte DNA-Proben werden regelmäßig mit der DNA-Datenbank abgeglichen.

Der Tatverdächtige sei am vergangenen Freitag festgenommen und seine Wohnung durchsucht worden. Eine Haftrichterin ordnete den Angaben zufolge Untersuchungshaft an.

Der Verdächtige soll das Mädchen Ende September 2017 frühmorgens an einer Schulbushaltestelle aufgegriffen haben. Dann sei auf einem nahegelegenen Waldparkplatz im Auto des Täters zu dem sexuellen Übergriff gekommen. Anschließend habe der Unbekannte die Elfjährige bis zu ihrer Schule nach Idstein gefahren. Von dort war die Polizei verständigt worden.

Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts hatten die DNA des Mannes sichern können, wie die Polizei weiter mitteilte. Über die vergangenen Jahre seien mehr als 1.000 Hinweise bei der Polizei eingegangen, unter anderem wurde der Fall in Fernsehsendungen aufgegriffen.