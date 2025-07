Schlägerei auf Marktplatz: Mann kommt verletzt in Klinik

Nach einer Schlägerei auf dem Marktplatz in Biberach musste ein Mann in eine Klinik gebracht werden. Der 45-Jährige soll zuvor eine Frau im Streit geschlagen und mit einem Messer bedroht haben, teilte die Polizei mit. Als Reaktion schüttete die Frau dem 45-Jährigen Kaffee über. Daraufhin kamen zwei Angehörige der Frau hinzu. In der Folge schlugen die Beteiligten unter anderem mit Stühlen und Gehhilfen aufeinander ein.

