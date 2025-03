Dreierpack von Woltemade: U21 besiegt Spanien mit 3:1

Nick Woltemade packte sich nach seinem Dreierpack den Spielball unter die warme DFB-Jacke und genoss die Ovationen von Fans und Teamkollegen. Diesen Gala-Auftritt wird der Stuttgarter Torjäger so schnell nicht vergessen. Mit drei Toren führte der herausragende Stürmer die deutsche U21 fast im Alleingang zum 3:1 (1:1) im EM-Härtetest gegen Titel-Anwärter Spanien.

«Ich habe in den letzten Wochen einige gute Spiele gemacht, aber drei Tore in einem Profispiel hatte ich noch nicht. Unglaublich», sagte Woltemade bei Sat.1: «Die Entwicklung von mir ist sehr schnell gegangen. Ich weiß auch, dass ich viel dafür getan habe.»

Der DFB-Nachwuchs baute damit in Darmstadt die Erfolgsserie auf 15 Spiele ohne Niederlage aus und startet bei der Europameisterschaft vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei als Mitfavorit.

Im Mittelpunkt stand aber Woltemade. «Der ist sehr bodenständig, heute kann er sich feiern lassen. Nicht nur die drei Tore, auch wie er die Bälle festgemacht hat. Das hilft uns extrem», lobte der Gladbacher Rocco Reitz und ergänzte: «Daran wollen wir im Sommer anknüpfen.»

Mutiger Ansatz, frühe Führung

Wie die A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei ihrem Nations-League-Spektakel gegen Italien trat auch das Nachwuchsteam von Coach Antonio Di Salvo mitreißend auf. Woltemade vom VfB Stuttgart sorgte vor 16.500 Zuschauern im ausverkauften Merck-Stadion am Böllenfalltor für den frühen Stimmungsboost nach drei Minuten. Nach dem Ausgleich von Gabri Veiga (19.) entwickelte sich eine lange spannende Partie, in der Woltemade erneut die Führung erzielte (56.). Mit dem 3:1 machte der 23-Jährige alles klar (79.).

79 Tage vor dem deutschen EM-Start gegen Slowenien wählte Di Salvo, der seinen Vertrag kürzlich bis 2027 verlängert hat, einen mutigen Ansatz gegen den fünfmaligen Europameister Spanien - und wurde belohnt. Woltemades technisch versiertes Tor mit Tunnel und Heber nach Vorarbeit des Mainzers Paul Nebel stärkte die Zuversicht für das forsche Pressing weiter.

Plötzlicher Spanien-Ausgleich

Woltemade (9./16./22.) sowie Braja Gruda von Brighton & Hove Albion (11.) schnupperten am nächsten deutschen Treffer. Das frühe Attackieren stellte die Gäste zudem vor Schwierigkeiten, das eigene dominante Spiel aufzuziehen. Doch nach einer Fehlerkette kam Spanien mit seiner ersten Chance zum Ausgleich. Es war die Warnung, die selbst die Nagelsmann-Mannschaft beim 3:3 gegen Italien nach 3:0-Vorsprung erlebte, und bei der EM entscheidend sein kann: Topteams wie in diesem Fall Spanien bestrafen Unachtsamkeiten gnadenlos.

Woltemade trifft auch nach der Pause früh

Vier Tage nach dem souveränen 1:0-Erfolg im Testspiel bei EM-Gastgeber Slowakei bot die deutsche U21 eine weitere Leistungssteigerung. Druckvoll startete die DFB-Elf auch in die zweite Hälfte. Nebel brachte den Ball über den linken Flügel nach vorne, in der Mitte leitete der Frankfurter Ansgar Knauff den Ball zu Woltemade weiter. Der 1,98-Meter-Hüne drehte sich um die eigene Achse und schloss in bester Stürmer-Manier ab. Knauff hätte wenig später mit dem 3:1 alles klarmachen können. Das übernahm dann, klar, Woltemade. Diesmal per Kopf.

Nach dem Vorrunden-Aus im Sommer 2023 will die DFB-Auswahl bei der U21-EM wieder das Finale erreichen. Außer Slowenien sind Tschechien (Sonntag, 15. Juni) und England (Mittwoch, 18. Juni) Gruppengegner. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Trainer Antonio Di Salvo wählte einen mutigen Ansatz. Foto: Arne Dedert/dpa

War mit drei Toren der Matchwinner: Nick Woltemade Foto: Arne Dedert/dpa

Nick Woltemade (M) bejubelt sein 1:0. Foto: Arne Dedert/dpa

Musste hart arbeiten: DFB-Kapitän Eric Martel (r). Foto: Arne Dedert/dpa