Unbekannte rauben Tankstelle mit Schusswaffe aus

Mit vorgehaltener Schusswaffe sollen zwei unbekannte Männer eine Tankstelle in Bretten (Kreis Karlsruhe) überfallen haben. Die Täter bedrohten am Freitagabend eine Angestellte und erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Nach der Herausgabe des Geldes flüchteten die Täter. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an.