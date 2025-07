Mehr als tausend Menschen häkeln für Hanauer Festspiele

Mehr als 1.000 Kreative wollen in diesem Jahr für das Bühnenbild der «Rapunzel»-Inszenierung bei den Brüder-Grimm-Festspielen in Hanau zur Häkelnadel greifen. Im Zentrum stehe ein sechs Meter langer Zopf, der im Stück eine wichtige Rolle spiele und nun von 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Mitmach-Aktion gemeinsam gehäkelt werde, teilte die Stadt Hanau mit.

Neben dem Zopf seien auch zahlreiche bunte Häkelblumen Teil des Bühnenbilds. Die ersten Häkelarbeiten seien schon im Festspielbüro abgegeben worden.

Mit der Mitmach-Aktion wolle man ein Zeichen für Kreativität, Gemeinschaft und kulturelles Engagement setzen. «Das miteinander Machen steht für Hanau», sagte Oberbürgermeister der Brüder-Grimm-Stadt, Claus Kaminsky (SPD).

«Völlig überwältigt von der Resonanz»

«Ein Zopf für Hanau», so der Name des Projekts, zeige so «auf wunderbare Weise, wie sehr Theater Menschen verbindet – weit über die Bühne hinaus», sagte Leiterin der Maskenabteilung der Festspiele, Wiebke Quenzel. «Wir sind ehrlich gesagt völlig überwältigt von der Resonanz». Aus der großen Zahl an Interessierten seien nun 50 Teilnehmende ausgelost worden, die gemeinsam Rapunzels Zopf häkeln.

Die Arbeit an dem Zopf soll nach Ostern beginnen. Zu sehen sein wird er dann am 7. Juni bei der Premiere von «Rapunzel». Weitere Aufführungen finden dann bis Ende Juli im Amphitheater Hanau statt.