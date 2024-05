Die Maus öffnet wieder Türen für Kinder

Ob im Weinberg oder im Informatik-Forschungszentrum - bundesweit können Kinder in diesem Jahr wieder die Arbeitswelt der Erwachsenen kennenlernen.

"Die Sendung mit der Maus" ruft wieder zur Beteiligung am "Türöffner-Tag" auf, diesmal unter dem Motto "ZusammenTun". Traditionell am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, bekommen Kinder dabei die Möglichkeit, die Arbeitswelt der Erwachsenen kennenzulernen. Unternehmen, Vereine und Institutionen öffnen dann ihre Türen.

In diesem Jahr würden unter anderem Wissenschaftler und Gärtner in fünf botanischen Gärten von Potsdam bis Regensburg ihr "ZusammenTun" demonstrieren, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln mit. Wie sich Menschen zusammenschließen, um einen Weinberg zu bewirtschaften, können Maus-Fans in Stuttgart erleben. In einem Bestattungsgarten in Waltrop in Nordrhein-Westfalen lernen die Besucher, "wie würdevoll sich der Abschied von geliebten Menschen durch die Kraft der Gemeinschaft gestalten lässt". Und im Informatik-Forschungszentrum in Karlsruhe kann man darüber staunen, dass nicht nur Menschen, sondern auch selbstfahrende Autos miteinander kommunizieren.

Einen ersten Eindruck der Mitmachaktionen gibt es am Sonntag in der "Sendung mit der Maus" um 9.30 Uhr im Ersten und um 11.30 Uhr bei KiKA. Der WDR hatte die Türöffner-Initiative 2011 gestartet. Der Tag sei immer ein großer Erfolg und locke bundesweit bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher an, so der Sender.

(dpa)