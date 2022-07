Wir bringen Sie in den Sommerferien in den Europa-Park!

Am 1. August beginnen auch in Bayern die Sommerferien. Gewinnen Sie 3x2 Eintrittskarten für Deutschlands größten Freizeitpark.

Achterbahnen, Fahrgeschäfte, Shows und jede Menge anderer Attraktionen: Ein Tag im Freizeitpark verspricht Action, Spaß und Abwechslung. Anfang August starten auch in Bayern die Sommerferien, ein idealer Zeitpunkt für einen Trip in den Europa-Park in Rust. In Zusammenarbeit mit Deutschlands größtem Freizeitpark verlosen wir exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 3x2 Eintrittskarten. Diese können in der gesamten Saison 2022 an einem beliebigen Tag eingelöst werden.

Die Verlosung endet am Freitag, 15. Juli, 12 Uhr.

Europa-Park in Rust bietet über 100 Attraktionen und Shows

Der Europa-Park liegt in Rust, zwischen Freiburg und Offenburg nahe der Autobahn A5. Bis zur Corona-Pandemie verzeichnete Deutschlands größter Freizeitpark jährlich über fünf Millionen Gäste. In 15 europäischen Themenbereichen mit landestypischer Architektur und Kulinarik können die Besucherinnen und Besucher über 100 Attraktionen und Shows erleben, darunter 13 Achterbahnen. Zudem verfügt der Park über 45 thematisch angelegte Restaurants und Bars sowie sechs 4-Sterne-Hotels.

Für die Sommersaison 2022 hält das Angebot auch wieder mehrere Neuheiten bereit. Ein neues Highlight im österreichischen Themenbereich ist die romantische Bootsfahrt "Josefinas kaiserliche Zauberreise". Besucher erwartet dabei unter anderem die Fontänenshow „Wiener Wasser Walzer“ mit 54 Fontänen, davon einige mit bis zu 40 Metern Höhe. Die neue Attraktion lehnt sich an Zeit und Umfeld des österreichischen Kaisertums an. Auf dem Europa-Park See ist zudem der "Donau Dampfer" unterwegs. Eine neue Achterbahn soll im für 2023 geplanten Themenbereich zu Kroatien gebaut werden.

