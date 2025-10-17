Auto kracht gegen Zaun - 17-jähriger Mitfahrer stirbt

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist bei einem Autounfall im Rheingau-Taunus-Kreis tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Jugendliche Mitfahrer eines 19 Jahre alten Fahrers. Dieser kam in der Nacht bei Taunusstein aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Firmenschild. Dabei hob das Auto laut Polizei von der Straße ab und prallte in einen Metallzaun.

Der 17-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Eine weitere 17 Jahre alte Mitfahrerin und der 19-Jährige kamen ins Krankenhaus. Die Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.