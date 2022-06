Lena Gercke mit Babybauch auf Instagram: "1+1=4"

Die 34-Jährige hat sich via Instagram bei ihren Fans gemeldet. Sie zeigt sich dort mit einem offensichtlichen Babybauch...

Mit vier Herzchen und einem Foto mit offensichtlichem Babybauch hat Lena Gercke ihre Fans verzückt. Zu dem Bild, das sie am Montag auf Instagram postete, schrieb das 34-jährige Model schlicht: "1+1=4". Und spielte damit wohl darauf an, dass sie bald ihr zweites Kind erwartet.

"Herzlichen Glückwunsch!", kommentierte etwa Musiker Nico Santos. Auch andere Prominente wie Moderatorin Aminata Belli, Janin Ullmann oder Riccardo Simonetti gratulierten dem Paar. Mit ihrem Freund Dustin Schöne hat Gercke bereits die gemeinsame Tochter Zoe, die im Sommer 2020 zur Welt kam.

Gercke begann ihre TV-Karriere als Teenager und gewann 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel". Von 2009 bis 2012 moderierte sie in Österreich die Show "Austria’s Next Topmodel" beim Privatsender Puls 4. Erst vor Kurzem teilte sie mit, dass sie mit ihrem Moderationsjob bei der Castingshow "The Voice of Germany" aussetzen wolle. Vielleicht könne sie 2023 wieder zu der bei ProSieben und Sat.1 laufenden Show zurückkehren. Als Grund für ihre Entscheidung gab Gercke ihr Start-up an: Das Klamottenlabel verlange ihr viel Zeit ab.

(dpa)