Kai Pflaume geht unter die Marathon-Läufer

Sieben Monate lang trainierte TV-Moderator Kai Pflaume für den Marathon in New York. Konnte er ihn absolvieren?

Der TV-Moderator Kai Pflaume hat in New York seinen ersten Marathon absolviert. Sieben Monate habe er mit einem Trainer auf diesen Tag hingearbeitet, schrieb der 56-Jährige bei Instagram und teilte auch zahlreiche Bilder. "Was war das heute für ein unglaubliches, besonderes, teilweise auch hartes, aber vor allem tolles Erlebnis."

Am Ende sei er die Strecke durch alle fünf New Yorker Stadtteile in 3 Stunden und 33 Minuten gelaufen, schrieb der Fernsehmoderator. Insgesamt nahmen rund 50.000 Menschen an dem Sport-Ereignis teil.

(dpa)