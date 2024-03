Millionen Follower? So ambitioniert ist das Ziel von Stefan Raab

Nach mehreren Jahren Pause deutet Stefan Raab auf Instagram ein Comeback an - sollte er neun Millionen Follower in drei Tagen erreichen. Wie realistisch ist das?

Stefan Raab hat nach sechs Jahren Pause auf seinem Instagram-Kanal ein mögliches Comeback in Aussicht gestellt. Dabei solle es nicht mehr um Musik oder Shows gehen. In dem Video deutet der 57-Jährige vielmehr eine mögliche Karriere als Influencer an. Deshalb erscheint es sinnvoll, dass Raab sich sein Comeback mit Followerinnen und Followern bezahlen lassen will. In drei Tagen sollen es mindestens neun Millionen werden. Das Ende der Frist fällt ausgerechnet auf den 1. April, was viele Nutzerinnen und Nutzer an einen Scherz glauben lässt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Unabhängig davon ist die Marke von neun Millionen ein äußerst ambitioniertes Ziel. Raab wäre damit auf einen Schlag knapp unterhalb der Top 10 der deutschen Instagram-Accounts gelandet. Die Liste führt derzeit Fußballstar Toni Kroos an - mit fast 45 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Sein ehemaliger Kollege in der deutschen Nationalmannschaft Mesut Özil ist mit knapp 28 Millionen auf Platz zwei.

Stefan Raab möchte genauso viele Follower wie Influencerin Pamela Reif

Um so große Zahlen zu erreichen, scheint ein breites internationales Interesse an der Person allerdings unumgänglich. Das sieht auch in der von Raab anvisierten Größenordnung nicht anders aus. Jérôme Boateng folgen 9,7 Millionen Menschen. Der Fußballer ist durch seine Rolle in der Nationalmannschaft und in mehreren internationalen Clubs auch außerhalb Deutschlands bekannt. Mit ihren Fitness-Videos erreicht Pamela Reif nicht nur in heimischen Wohnzimmern 9,2 Millionen Menschen. In seinem Video nennt Raab Reif explizit als Vorbild, warum er ausgerechnet die Marke neun Millionen knacken will.

Auf ein weiteres Problem für Raab deuten aber auch Instagram-Accounts knapp unterhalb der anvisierten Zahl hin. Für 8,7 Millionen Menschen lädt der Influencer Younes Zarou seinen vor allem englischsprachigen Content zwar auch auf Instagram hoch. Der gebürtige Frankfurter wurde aber auf der Videoplattform Tiktok bekannt. Kaum ein Profil mit so viel Aufmerksamkeit ist nur in einem sozialen Netzwerk aktiv.

Raab wird die neun Millionen auf Instagram wahrscheinlich nicht knacken

Trotzdem kann Raab nach kürzester Zeit mindestens einen Achtungserfolg für sich verbuchen. Rund 24 Stunden nach seiner Ankündigung folgen dem Entertainer nun rund 2,2 Millionen Menschen. Das ist ein beachtlicher Zuwachs von rund 80.000 Accounts pro Stunde. Hochgerechnet auf die Frist am Montag dürfte es trotzdem nur für knapp sechs Millionen Followerinnen und Follower bis zum 1. April reichen.

Lesen Sie dazu auch

In jedem Fall konnte Raab mit seinem Video die Aufmerksamkeit um seine Person deutlich steigern – unabhängig davon, ob er vor die Kamera zurückkehrt oder weiterhin im Hintergrund des Fernsehgeschäfts tätig ist.