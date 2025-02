81-Jähriger tot in Wohnung gefunden: Obduktion läuft

Nach dem Fund einer Leiche in Biblis im südhessischen Kreis Bergstraße soll eine Obduktion am Vormittag klären, ob der 81-Jährige möglicherweise getötet wurde. Angehörige fanden den Mann am Montagmittag in einer Wohnung tot auf, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Gesamtumstände und der Auffindesituation schlossen die Ermittler ein Tötungsdelikt zunächst nicht aus.

Weitere Details zu dem Vorfall nannten Polizei und Staatsanwaltschaft wegen laufender Ermittlungen vorerst nicht. Die Ermittlungen haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim übernommen. Ergebnisse der Obduktion erhofft sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt laut Sprecher gegen Nachmittag.