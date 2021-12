Mörder Ralf H. in den Niederlanden festgenommen

Ralf H., ein verurteilter Mörder, ist in der Nacht auf Freitag in den Niederlanden gefasst worden. Er war am Dienstagabend geflüchtet.

Der verurteilte Mörder Ralf H. ist in der Nacht zu Heilig Abend in einer Wohnung in den Niederlanden festgenommen worden. Wie die Polizei in Münster und die Staatsanwaltschaft Dortmund mitteilten, wurde H. in einer Wohnung in Enschede festgenommen. Zu dem Zeitpunkt sei laut einer Polizeisprecherin auch die Lebensgefährtin des 56-Jährigen anwesend gewesen.

Video: dpa

Mörder festgenommen: Er erwürgte eine junge Frau

Ralf H. war am Dienstagabend die Flucht gelangen: Er hatte sich unerlaubt von seinem Wohnort Münster entfernt, nachdem er sich von einer gerichtlich angeordneten Fußfessel befreit hatte.

Letztes Jahr wurde er wegen Mordes an der damals 16-jährigen Nicole Schalla vom Landgericht Dortmund zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Tat ist nun 27 Jahre her. H. hatte die Frau 1993 in einem Dortmunder Vorort aus sexuellen Motiven überfallen und erwürgt.

