Britische Badegäste in Sorge: Achtung, die Aggro-Möwen kommen!

Es ist 15 Uhr an einem heißen Sommertag in der britischen Küstenstadt Broadstairs. Das Wasser zieht sich nach der Flut langsam zurück, als eine Horde Möwen am Strand einfällt. Eine Frau im weißen Bikini verscheucht einen der Vögel mit einem lauten Zischlaut, eine andere wirft Sand in ihre Richtung. Unbeeindruckt kommen die Tiere essenden Badegästen bis auf wenige Zentimeter nahe, rauschen im Tiefflug über ihre Köpfe hinweg. Kreischend stürzen sich einige auf eine Chipstüte und reißen sie in Fetzen, um die Krümel herauszupicken.

Möwen sorgen in vielen Küstenstädten seit Wochen für Aufsehen. Unter der Schlagzeile „Fliegende Dreckskerle“ zeigte die Zeitung Daily Star gar eine Fotomontage eines kreischenden Vogels, ausgestattet mit roten Boxhandschuhen. Wer bei einem Ausflug ans Meer ein Sandwich, ein Softeis oder das britische Nationalgericht Fish and Chips in der Hand hält, muss jederzeit mit einem Angriff rechnen, so der Eindruck vieler.

Politiker sehen ein Sicherheitsrisiko in Möwen

In Schottland warnen Politiker inzwischen vor den Folgen der Möwen-Attacken. Die Tory-Abgeordnete Rachael Hamilton sprach von einer wachsenden Belästigung, die ein Gesundheits- und Sicherheitsrisiko darstelle. In Eyemouth, einer Hafenstadt an der Südostküste des Landes, seien innerhalb eines Monats gleich mehrere Kinder attackiert und dabei teilweise verletzt worden. Der Konservative Douglas Ross forderte gar, es müsse gehandelt werden, „bevor jemand durch einen Möwenangriff getötet wird“.

So aggressiv die Tiere wirken, so sorgfältig müssen die Maßnahmen abgewogen werden. Denn das Entfernen oder Zerstören von Nestern und Eiern wild lebender Vögel ist verboten – es sei denn, es liegt eine Genehmigung vor. Und: Viele Arten, darunter die Silbermöwe, werden als schutzbedürftig eingestuft. Städte wie Scarborough und Whitby an der englischen Nordseeküste setzen deshalb auf einen Mix aus baulichen Schutzmaßnahmen, möwensicheren Abfallbehältern und Fütterungsverboten. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen der Verantwortung für die bedrohten Arten und der Sicherheit von Anwohnern, Anwohnerinnen und Urlaubsgästen zu finden.

„Eigentlich ist es widersprüchlich, der Tierwelt vorzuwerfen, dass sie sich in unserem Lebensraum aufhält, wenn wir ihr zuvor ihren genommen haben.“ Neeltje Boogert , Ökologin

Fachleute erklären das Verhalten der Vögel mit veränderten Lebensbedingungen. Möwen suchten die Nähe des Menschen, weil natürliche Nahrungsquellen im Meer geschrumpft sind und die Fischerei weniger Beifang liefert. Offene Müllquellen, Essensreste und Brutplätze auf Dächern bieten indes Nahrung und Schutz. „Möwen polarisieren: Manche können sie nicht ausstehen”, sagt Ökologin Neeltje Boogert von der University of Exeter in Cornwall. „Aber eigentlich ist es widersprüchlich, der Tierwelt vorzuwerfen, dass sie sich in unserem Lebensraum aufhält, wenn wir ihr zuvor ihren genommen haben.“

Während Bürgerinnen und Bürger zunehmend genervt auf die Meeresvögel reagieren, betrachten Forschende die Entwicklung auch mit Faszination. Denn Möwen merken sich die Tagesabläufe von Menschen, wissen, wann Mülltonnen geleert werden und wie sie unachtsamen Urlaubsgästen Brote oder Burger entreißen. Doch die meisten Silbermöwen zögen es weiterhin vor, nach natürlichen Nahrungsquellen zu suchen. Die aggressiven Tiere vergleicht Boogert mit Fußballhooligans. „Ein paar wenige ruinieren den Ruf der anderen.“

Die Forscherin hat noch einen praktischen Tipp, um sich vor Aggro-Möwen zu schützen. Sie rät Strandbesuchern, ihr Essen unter einem Sonnenschirm, einem Dach oder gegen eine Wand gelehnt zu verzehren. Der Grund: Möwen riskieren den Sturzflug auf Burger & Co. eher, wenn sie eine freie Anflug- und Fluchtroute haben. „Können sie ihren Fluchtweg nicht sehen, greifen sie nicht an.“