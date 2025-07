Ex-Freund setzt Terrasse in Brand - Versuchter Mord?

Nach dem Wurf eines Molotowcocktails auf die Terrasse seiner früheren Lebensgefährtin sitzt ein 45-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft - wegen versuchten Mordes. Der Mann soll den Brandsatz auf die Terrasse der Frau in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) geworfen haben, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat in einer Nacht Ende Juni war ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch zog in die darüber liegende Wohnung, in der vier Menschen leben.

Bis die Feuerwehr eintraf, hätten die 36 Jahre alte Ex-Partnerin und die vier Bewohner aus dem darüberliegenden Stockwerk begonnen, den Brand zu löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Anfang Juli wurde der verdächtige Deutsche den Angaben zufolge einem Haftrichter vorgeführt. Dieser habe Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes erlassen, hieß es weiter.