ARD-Morgenmagazin: Moderatoren, Übertragung und alle Infos

Das ARD-Morgenmagazin läuft jede zweite Woche im Ersten. Alle Infos rund um Sendetermine, Moderatoren und Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Seit fast 30 Jahren gehört das ARD-Morgenmagazin zum festen Programm des Ersten. In der Sendung wird über Themen aus Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport berichtet. Dabei wechseln sich Live-Berichte, Interviews und bereits abgedrehte Beiträge ab und werden von den Studiomoderatorinnen und -moderatoren kommentiert. Aus den Interviews, die oftmals mit Politikerinnen und Politikern zu aktuellen Themen geführt werden, wird im weiteren Tagesverlauf gerne zitiert.

Zu jeder vollen und halben Stunde werden außerdem kurze Ausgaben der Tagesschau mit aktuellen Meldungen aus aller Welt gezeigt. In fünf Minuten fassen die Sprecherinnen und Sprecher der Tagesschau die Nachrichten in einem kompakten Überblick zusammen, so dass man über die wichtigsten Ereignisse des Tages kurz und bündig informiert ist. Zeitweise sind auch musikalische Gäste in der ARD im Studio, die ihre neuesten Werke präsentieren und eine Kostprobe liefern.

Wann das ARD-Morgenmagazin immer im Ersten läuft, wie der zweiwöchige Rhythmus gestaltet wird und welche Personen im vor der Kamera auftreten, erfahren Sie in diesem Artikel.

ARD-Morgenmagazin: Sendetermine und Sendezeit

Das ARD-Morgenmagazin, kurz auch "MOMA" genannt, ist jede zweite Woche montags bis freitags im TV zu sehen. Die Übertragung findet im Wechsel mit dem ZDF-Morgenmagazin statt - das Magazin der ARD läuft vorwiegend in den ungeraden Kalenderwochen, während die ZDF-Sendung hauptsächlich in den geraden Wochen zu sehen ist. Beide Sendungen beginnen jeweils um 5.30 Uhr und dauern bis 9.00 Uhr.

ARD-Morgenmagazin: Übertragung live im TV und Stream

Das Morgenmagazin der ARD gibt es jede zweite Woche live im TV auf zwei Sendern zu sehen: Neben der Übertragung im Ersten, können Zuschauer die Sendung auch im ZDF verfolgen. Das Morgenmagazin können Sie natürlich auch online im Stream ansehen. Wenn Sie mal eine Sendung verpasst haben, können Sie auf die kostenfreie Mediathek der ARD zugreifen, um Videos aus den einzelnen Ausgaben anzusehen. Ganze Folgen der Show werden allerdings nicht online zum Abruf bereitgestellt.

Die Moderatoren im ARD-Morgenmagazin

Das Morgenmagazin wird von einem Team aus Moderatoren präsentiert, die für verschiedene Themenbereiche wie Wetter und Sport zuständig sind. Die vier Hauptmoderatoren sind:

Susan Link

Till Nassif

Anna Planken

Sven Lorig

Weitere Moderatorinnen und Moderatoren beim "MOMA" sind:

Peter Großmann

Donald Bäcker

Julia Schöning

Okka Gundel

Außerdem sind verschiedene Korrespondentinnen und Korrespondenten für das ARD-Morgenmagazin im Einsatz, die sowohl außerhalb als auch innerhalb des "MOMA"-Studios arbeiten. Dazu zählt zum Beispiel Michael Strempel, der ARD-Korrespondent in Berlin. Strempel führt die Interviews im Morgenmagazin und schreckt nicht davor zurück, bei unangenehmen Fragen nachzuhaken oder das Ausweichen der Politkerinnen und Politker zu unterbinden.

