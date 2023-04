Norwegisches Königspaar kommt nicht zur Krönung

König Charles III. muss bei seiner Krönung im Mai auf den Besuch des norwegischen Königspaars verzichten. Dafür hat der Thronfolger sich mitsamt Ehefrau angekündigt.

Noch ein Korb aus Skandinavien für den King: Nach der dänischen Monarchin hat nun offensichtlich auch das norwegische Königspaar die Teilnahme an der Krönung von König Charles III. in London am 6. Mai abgesagt. Wie aus dem offiziellen Programm auf der Website des norwegischen Hofs hervorgeht, reisen nur Kronprinz Haakon (49) und seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (49), zur Zeremonie in der britischen Hauptstadt. Eine Begründung des Königshauses gab es dafür auf dpa-Anfrage nicht.

Norwegens König Harald V. (86) hat aber seit Jahren mit Krankheiten zu kämpfen. Zuletzt war er kurz vor Weihnachten 2022 wegen einer Infektion im Krankenhaus behandelt worden. Die dänische Königin Margrethe II. (82) hatte ihrem entfernten Verwandten Charles am Dienstag aus gesundheitlichen Gründen abgesagt: Sie befindet sich nach einer Rücken-Operation im Februar noch in der Rehabilitation.

