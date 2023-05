Prinzessin Charlotte wird acht Jahre alt

Prinzessin Kate veröffentlicht häufig zu den Geburtstagen ihrer Kinder Fotos. Heute ist es wieder soweit.

Zum achten Geburtstag ihrer Tochter Prinzessin Charlotte hat die britische Prinzessin Kate erneut zur Kamera gegriffen. Der Kensington-Palast veröffentlichte zum Geburtstag von Charlotte am 2. Mai ein Foto, das Kate (41) nach Angaben des Hauses am vergangenen Wochenende in Windsor aufgenommen hat.

Die kleine Prinzessin ist darauf im weißen Blümchenkleid auf einem Korbsessel dabei zu sehen, wie sie ihre Mutter anstrahlt. Charlotte ist aktuell die Dritte in der britischen Thronfolge - nach ihrem Vater Prinz William (40) und ihrem Bruder George (9).

Die leidenschaftliche Hobbyfotografin Kate - mit offiziellem Titel mittlerweile Prinzessin von Wales - hat in den vergangenen Jahren bereits häufig eigene Fotos ihrer Kinder zu deren Geburtstagen veröffentlicht.

Kurz nach ihrem Geburtstag steht Charlotte und ihren Brüdern George und Louis (5) ein besonderer Termin bevor: Am Wochenende wird ihr Großvater König Charles III. offiziell gekrönt, die Kinder von Thronfolger William (40) und Kate sollen Berichten zufolge bei der offiziellen Prozession mitlaufen. Außerdem werden sie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erwartet, wo sich die Royal Family am Samstag von Schaulustigen feiern lassen wird.

(dpa)