So schickt die Nasa ihren Namen auf den Mond

Es ist ein lange gehegter Traum der Menschheit: der Mond. Also dessen Besichtigung. Im Grund ist sie ja gar nicht mal so irre weit, die Distanz zwischen Erde und ihrem kleineren Trabanten. 384.000 Kilometer trennen den blauen Planeten vom grauen Himmelskörper – das ist in etwa das, was ein intensiv genutzter Familienkombi auf dem Tacho hat. Einen kleinen Schritt für einen selbst auf dem Mond zu tätigen, bleibt aber dennoch einer elitären Personengruppe vorbehalten, die sich Astronauten nennt.

Natürlich hilft es auch, einen Tech-Milliardär zu kennen, der mit seinem ebenso ehrlich wie hart verdienten Geld nichts Besseres anzufangen weiß, als etwa ein Popsternchen wie Katy Perry ins Weltall zu schicken. Ist aber eben auch kein Weg, den die meisten gehen können. Abhilfe, zumindest im kleinen, bietet jetzt die US-Raumfahrtbehörde Nasa. Auf deren Webseite (nasa.gov) kann man seinen Namen eingeben, um eine Art virtuelle Bordkarte für einen Flug zum Mond zu erhalten. Noch bis zum 21. Januar 2026 kann man sich anmelden, um zwar nicht selbst, aber doch seinen Namen in den Orbit zu schicken.

Eine Speicherkarte mit allen Namen soll in den Orbit geschickt werden

Wie die Nasa mitteilt, werden die damit gesammelten Namen auf einer Speicherkarte mitreisen und sollen somit Teil der Mondmission von „Artemis 2“ werden, die im April 2026 starten soll. Ein Team von vier Astronauten aus den USA und Kanada soll dabei zehn Tage lang mit der Orion-Kapsel den Mond umrunden. Kosten soll die Aktion nichts. Wer also seinen Namen zum Mond schießen lassen möchte, hat noch etwas Zeit. Aber Vorsicht: Die Möglichkeit, gänzlich andere Leute zum Mond zu schießen, gibt es noch nicht.