Mondkalender 2025: Wann ist Vollmond im September? Und wann ist wieder Neumond?

Unser Mondkalender 2025 zeigt, wann Vollmond und Neumond am Himmel stehen. Sie finden hier die Informationen zu den Mondphasen mit Datum und genauer Uhrzeit.

Manche Menschen interessieren sich allein aus Neugier dafür, wann Neumond oder Vollmond 2025 sind. Manche richten aber auch alltägliche Dinge wie Haare schneiden, Fenster putzen oder Arbeit im Garten nach den Mondphasen aus oder finden bei Vollmond schlechteren Schlaf – auch wenn diese Zusammenhänge mit dem Mond von der Wissenschaft zumindest teilweise kritisch gesehen wird.

Wann ist Vollmond 2025? Wann ist Neumond? Hier finden Sie unseren Mondkalender, der alle Termine bietet. Die Angaben zu den Mondphasen stammen von der NASA.

Wann ist wieder Vollmond 2025?

Nächster Vollmond 2025 ist am Sonntag, 7. September 2025, 20.09 Uhr.

Wann ist wieder Neumond 2025?

Nächster Neumond 2025 ist am Sonntag, 21. September, um 21.54 Uhr.

Mondkalender 2025: Wann ist Vollmond 2025?

Vollmond im Januar 2025: Montag, 13.1.25, um 23.27 Uhr

Vollmond im Februar 2025: Mittwoch, 12.2.25, um 14.53 Uhr

Vollmond im März 2025: Freitag, 14.3.25, um 7.55 Uhr

Vollmond im April 2025: Sonntag, 13.4.25, um 02.22 Uhr

Vollmond im Mai 2025: Montag, 12.5.25, um 18.56 Uhr

Vollmond im Juni 2025: Mittwoch, 11.6.25, um 09.44 Uhr

Vollmond im Juli 2025: Donnerstag, 10.7.25, um 22.37 Uhr

Vollmond im August 2025: Samstag, 9.8.25, um 09.55 Uhr

Vollmond im September 2025: Sonntag, 7.9.25, um 20.09 Uhr

Vollmond im Oktober 2025: Dienstag, 7.10.25, um 05.48 Uhr

Vollmond im November 2025: Mittwoch, 5.11.25, um 14.19 Uhr

Vollmond im Dezember 2025: Freitag, 5.12.25, um 00.14 Uhr

Wann ist Neumond 2025?

Neumond im Januar 2025: Mittwoch, 29.1.25, um 13.36 Uhr

Neumond im Februar 2025: Freitag, 28.2.25, um 01.45 Uhr

Neumond im März 2025: Samstag, 29.3.25, um 11.58 Uhr

Neumond im April 2025: Sonntag, 27.4.25, um 21.31 Uhr

Neumond im Mai 2025: Dienstag, 27.5.25, um 05.02 Uhr

Neumond im Juni 2025: Mittwoch, 25.6.25, um 12.31 Uhr

Neumond im Juli 2025: Donnerstag, 24.7.25, um 21.11 Uhr

Neumond im August 2025: Samstag, 23.8.25, um 08.06 Uhr

Neumond im September 2025: Sonntag, 21.9.25, um 21.54 Uhr

Neumond im Oktober 2025: Dienstag, 21.10.25, um 14.25 Uhr

Neumond im November 2025: Donnerstag, 20.11.25, um 07.47 Uhr

Neumond im Dezember 2025: Samstag, 20.12.25, um 02.43 Uhr

Vollmond-Kalender 2025 und Schlaf: Schläft man bei Vollmond schlechter?

So einige Menschen berichten, dass sie bei Vollmond schlechter oder nicht schlafen können. Wissenschaftlich ist das umstritten. So sagte Diplom-Psychologe Jürgen Zulley unserer Redaktion, dass der Mond nicht an schlechtem Schlaf schuld sei.

Eine Studie im Fachmagazin Science Advances hat hingegen einen Zusammenhang zwischen dem Mond und Schlaf festgestellt. In der einen Studie von Wissenschaftlern aus den USA und Argentinien wurde das Schlafverhalten von 98 indigenen Einwohnern in Argentinien und von 464 US-Studenten aus Seattle untersucht. Das Ergebnis laut der Studie zum Zusammenhang von Vollmond und Schlaf: Die Menschen gingen in beiden Fällen drei bis fünf Tage vor dem Vollmond später ins Bett und schliefen kürzer. Je weniger elektrisches Licht es gab, desto deutlicher soll der Effekt gewesen sein.

Vollmond: Haare schneiden, Fenster putzen, Arbeit im Garten - Was ist dran?

Haare schneiden, Arbeit im Garten oder Fenster putzen – einige Menschen richten alltägliche Dinge nach dem Mondkalender aus und interessieren sich deswegen für die Termine für den Vollmond 2025. Die Wissenschaft konnte noch nicht definitiv beantworten, ob das reiner Aberglaube ist. Genauere Daten gibt es zu der Frage, ob der Mond die Menstruation beeinflussen kann.

Bei einer weiteren internationalen Studie zu Mondphasen im Fachmagazin Science Advances wurden die Menstruationszyklen von 22 Frauen über 15 Jahre ausgewertet. Sie kam zu dem Ergebnis, dass der Mond für das Einsetzen der Menstruation durchaus eine Rolle spielen könne. Dafür werden sowohl die Helligkeit als auch der Einfluss der Schwerkraft verantwortlich gemacht.

Mondphasen erklärt: Wie entstehen Neumond, Halbmond und Vollmond am Himmel?

Neumond: Bei Neumond steht der Mond zwischen Erde und Sonne. Das bedeutet, dass die Sonnenstrahlen nur die Seite erreichen, die von der Erde abgewandt ist. Daher lässt sich der Mond von der Erde aus nicht oder zumindest nur schlecht sehen.

zunehmender Halbmond (erstes Viertel): In dieser Mondphase wird von der Sonne die Hälfte einer Mondseite angeleuchtet, die der Erde zugewandt ist. Das erscheint dann als Halbmond, wie er allgemein genannt wird. Astronomen sprechen hingegen vom ersten Viertel.

Vollmond: Bei Vollmond liegen Sonne, Erde und Mond wieder auf einer Linie. Dieses Mal befinden sich Sonne und Mond allerdings auf gegenüberliegenden Seiten. Das bedeutet, dass die von Erde aus sichtbare Mondseite voll bestrahlt wird. Daher ist der komplette Mond zu sehen.

abnehmender Halbmond (letztes Viertel): In dieser Mondphase leuchtet die Sonne wieder nur die Hälfte einer Mondseite aus, die der Erde zugewandt ist. Im Vergleich zum zunehmenden Halbmond ist das die andere Hälfte. Astronomen sprechen vom letzten Viertel, da der Mond seit dem letzten Neumond 75 Prozent seiner Umlaufbahn zurückgelegt hat.

Übrigens: Dass der Mond manchmal am Tag sichtbar ist, hängt auch von den Mondphasen ab.

Supermond 2025: Was ist ein Supermond oder Blue Moon?

Bei Vollmond hat der Mond logischerweise seine maximale Helligkeit. Bei Himmelskörpern wird die scheinbare Helligkeit mit einem Wert für Magnitude (mag) angegeben. Beim Vollmond liegt diese bei rund -12,5 bis -13 mag. Zum Vergleich: Das Sonnenlicht ist etwa 400.000-mal so hell. Die Helligkeit des Monds hängt aber auch davon ab, wie nah er der Erde ist. Wegen der elliptischen Umlaufbahnen schwankt die Entfernung.

Wenn der Vollmond der Erde besonders nah ist, wird umgangssprachlich auch von einem "Supermond" geredet. Aus dem Englischen kommt die Bezeichnung "Blue Moon" für einen zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Blau ist der Mond dann natürlich nicht. Definiert wird der Supermond als ein Vollmond, der maximal 360.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist.

Blutmond und totale Mondfinsternis: Datum für Deutschland

Manchmal erscheint der Vollmond als roter "Blutmond" – das ist bei einer totalen Mondfinsternis der Fall. Zu einer totalen Mondfinsternis kommt es, wenn der Mond in den Kernschatten der Erde eintritt. Da dann hauptsächlich die langwelligen roten Strahlen die Atmosphäre durchdringen können, erscheint der Vollmond rötlich. Wann ist die nächste totale Mondfinsternis in Deutschland? Hier finden Sie Datum und Uhrzeit:

Nächste totale Mondfinsternis mit Blutmond in Deutschland: 07.09.2025

Jüdischer und islamischer Kalender basieren auf Mondkalender

Im Islam und im Judentum beruhen der Kalender und die Monate auf dem Mondkalender. Auch die Termine für jüdische Feiertage und die Termine für islamische Feiertage richten sich damit nach dem Mond.

Im Islam fallen die Feste daher im Laufe der Zeit in unterschiedliche Jahreszeiten. Beim Judentum ist das nicht so: Hier wird regelmäßig ein zusätzlicher Monat eingefügt, um durch diese Schaltjahre den Unterschied zum gewohnten Sonnenjahr zu korrigieren.