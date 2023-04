Mission Hakuto-R: Kommt es am Dienstag zu einer historischen Mondlandung?

Am Dienstag soll der Lander "Hakuto-R M1" auf dem Mond landen. Es wäre ein historisches Ereignis. Es wäre die erste private Mondlandung.

Der 25. April 2023 könnte zu einem historischen Datum in der Raumfahrt werden. Am Dienstag will das japanische Raumfahrtunternehmen ispace den Mond erreichen. Genauer gesagt soll der Mondlander mit dem Namen "Hakuto-R" auf dem Erdtrabanten aufsetzen. Wenn das gelingt, dann handelt es sich um die erste private Mondlandung der Raumfahrt-Geschichte.

Hakuto-R M1 soll am Dienstag auf dem Mond landen

Die Mondlandung des Landegeräts aus der Serie Hakuto-R ist für Dienstag, 25. April, geplant. Es handelt sich um den ersten Lander der Serie, weswegen er genau genommen Hakuto-R M1 heißt. Übersetzt bedeutet Hakuto so viel wie "weißes Kaninchen". In der japanischen Mythologie lebt ein solches auf dem Mond. Das R steht für "reboot", das englische Wort für "Neustart".

Die Landung von Hakuto-R M1 ist für 18.40 Uhr (MESZ) geplant. Sie soll im Atlas-Krater auf der nordöstlichen Mondseite erfolgen. Falls ungünstige Bedingungen herrschen sollten, kann sie auch auf den 26. April, den 1. Mai oder den 3. Mai verschoben werden. Der Mondlander war am 11. Dezember 2022 von der Erde gestartet. Eine Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX hatte ihn von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in den Orbit transportiert. Das Landegerät nahm in der Folge eine energieeffiziente Route zum Mond, bei der nicht viel Treibstoff erforderlich ist. Sie nutzte die Schwerkraft von Sonne und Erde als Antrieb. Dafür nahm sie deutlich mehr Zeit in Anspruch, als nötig gewesen wäre. Wann die Mission endet, ist nicht festgelegt. Die Mondrover sollen so lange wie möglich Daten schicken.

Mondmission: Hakuto-R M1 mit Technologie aus Deutschland ausgestattet

Bei der Entwicklung und Produktion des Mondlanders Hakuto-R wurde auf Know-how aus Deutschland zurückgegriffen. Für das Antriebssystem wurden Technologien der ArianeGroup verwendet. In Lampoldshausen in Baden-Württemberg wurde der Antrieb gebaut und in das Landegerät integriert. In Ottobrunn bei München wurde Hakuto-R M1 getestet. Die wichtigsten Daten und Fakten zu dem Mondlander im Überblick:

Höhe: 2,3 Meter

Breite: 2,6 Meter

Gewicht: 340 Kilogramm

Nutzlastkapazität: 30 Kilogramm

Hakuto-R1 M1 führt insgesamt sieben Nutzlasten mit sich:

SORA-Q (Mondrover aus Japan )

) Raschid (Mondrover aus den Vereinigten Arabischen Emiraten )

) Festkörperakkumulator (aus Japan )

) mehrere 360-Grad-Kameras (aus Kanada )

) KI-Flugcomputer (aus Kanada )

) gravierte Plakette (von ispace aus Japan )

) CD (von ispace aus Japan )

Hakuto-R ist nicht die einzige private Mondmission

Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa arbeitet bei der Mondmission mit kommerziellen Anbietern zusammen. So ist sie günstiger und effizienter. Daher ist neben dem Zweiradroboter der Firma ispace auch ein Rover aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an Bord von Hakuto-R M1. Jaxa will vor allem Daten sammeln, welche für die Entwicklung von zukünftigen Mondmissionen nützlich sein können.

Hakuto-R M1 ist nicht die erste und einzige private Raumfahrtmission, welche den Mond als Ziel hatte und hat. Im Jahr 2019 hatte die israelische Non-Profit-Organisation Space IL die Sonde "Beresheet" zum Mond geschickt. Die Mission ging allerdings schief, Beresheet zerschellte beim Landeanflug. Derzeit plant das US-amerikanische Unternehmen Intuitive Machines in Houston, Bundesstaat Texas, eine Mondlandung. Der Start des Mondlanders Nova-C ist für Juni geplant, wurde bereits mehrfach verschoben. Eine Aufgabe von Nova-C soll es sein, Daten für die Artemis-Mission der NASA zu sammeln. Die US-amerikanische Raumfahrtorganisation hatte mit der Mission Apollo 11 zum ersten Mal Menschen auf den Mond geschickt. Im Jahr 2025 will sie im Rahmen des Artemis-Programms wieder Menschen zum Mond bringen.

Mit Astrobotic Technology will ein weiteres US-Unternehmen einen Lander zum Mond schicken. Der "Paragrine Lander" des Konzerns aus Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania soll womöglich schon im Mai starten. Er soll auch im Auftrag der NASA unterwegs sein und Materialien für Experimente zum Mond bringen. Das japanische Unternehmen ispace plant 2024 eine weitere Mondlandung. Dann soll ein eigener Rover den Erdtrabanten erreichen.