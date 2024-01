Person in psychischem Ausnahmezustand: Drei Leichen in Montabaur gefunden

Nach einem Großeinsatz in Montabaur hat die Polizei drei Tote in einem Wohnhaus gefunden. Unter ihnen ist auch ein Kind.

Seit den frühen Morgenstunden war ein 37-Jähriger in einem Wohngebiet in Montabaur (Rheinland-Pfalz) in einem psychischen Ausnahmezustand. Das teilte die Polizei mit. Um mögliche Gefahren auch für Anwohner, Passanten und Mitarbeiter umliegender Firmen auszuschließen, sei das Areal abgesperrt und evakuiert worden. Zahlreiche Polizisten waren vor Ort. Sie verhandelten über Stunden mit dem mutmaßlichen Täter, der sich im Haus verschanzt hatte.

Drei Menschen in Montabaur getötet: Mutmaßlicher Täter schwer verletzt

Als der Zugriff erfolgte, überwältigten Beamte den Mann und fanden drei Leichen – Vater des 37-Jährigen sowie dessen Ehefrau und den gemeinsamen Sohn der beiden. Die Opfer sind erschossen worden. Unter ihnen ist auch ein Kind. Der mutmaßliche Täter sei schwer verletzt gewesen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Er sprach von einem "Familiendrama".

Kurz nach einer Gewalttat hat der mutmaßliche Täter laut Staatsanwaltschaft Koblenz seine Lebensgefährtin angerufen und ihr davon berichtet. "Der Beschuldigte hatte nach derzeitigen Erkenntnissen kurz nach der Tat gegenüber seiner Lebensgefährtin telefonisch mitgeteilt, drei Menschen getötet zu haben", teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. "Diese alarmierte daraufhin die Polizei."

Montabaur: Hintergrund offenbar "familiäre Streitigkeiten"

"Hintergrund der Tat dürften nach bisherigem Kenntnisstand familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Täter und Opfer wohnten im selben Anwesen", teilte die Anklagebehörde in Koblenz am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft sprach von vorsätzlicher Tötung des 68 Jahre alten Vaters, der 39 Jahre alten Frau und ihres drei Jahre alten Sohnes.

Die Justiz führe ein Ermittlungsverfahren gegen den deutschen Staatsangehörigen wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in drei Fällen, hieß es. Der mutmaßliche Täter soll sich den Ermittlungen zufolge in den Kopf geschossen haben. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht – der Staatsanwaltschaft zufolge wurde später der Hirntod festgestellt.

Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter. Zunächst habe die Spuren- und Beweissicherung am Tatort durch Beamte der Kriminaldirektion Koblenz im Vordergrund gestanden, um den Tatablauf möglichst genau rekonstruieren zu können, hatte der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler mitgeteilt. "Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren, gibt es zurzeit nicht."

Nun dürfte es unter anderem um die konkreten Hintergründe der Tat gehen. Am Donnerstagabend waren mehrere Särge vom Tatort abtransportiert worden. "Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des schrecklichen Geschehens, zum möglichen Tatmotiv und zu den genauen Hintergründen der Tat laufen weiter auf Hochtouren", hatte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt. Die Ermittlungen werden demnach noch einige Zeit dauern. (mit dpa)