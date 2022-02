"Moon Knight": Start, Folgen, Besetzung und alle Infos zur Marvel-Serie

Ende März geht die Marvel-Serie "Moon Knight" bei Disney+ an den Start. Wir haben alle Infos zu Folgen und Besetzung sowie einen Trailer zur Serie für Sie.

Die neue Marvel-Serie "Moon Knight", die als Teil von Phase Vier des Marvel Cinematic Universe (MCU) erscheint, geht demnächst beim Streaming-Dienst Disney+ an den Start. Die Hauptrolle übernimmt Oscar Isaac, der mit "Ex Machina" und den neuen Star Wars Filmen 2015 seinen großen Durchbruch in Hollywood hatte. Nach dem Serien-Debüt im März soll "Moon Knight" auch in anderen MCU-Projekten zu sehen sein.

Wann genau geht die Marvel-Serie "Moon Knight" bei Disney+ an den Start? Wer gehört neben Oscar Isaac zu den Hauptdarstellern der Serie? Wie viele Folgen wird Staffel 1 umfassen? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier in diesem Artikel für Sie.

"Moon Knight": Start auf Disney+

Das neue Serien-Format aus dem Hause Marvel wird es ab dem 30. März 2022 im Stream bei Disney+ zu sehen geben. Verantwortlich für die Serie ist Filmproduzent Kevin Feige, der mittlerweile Präsident der Marvel Studios und seit 2008 an allen großen Marvel-Rleases beteiligt ist. Aufgrund des großen Erfolgs der Filme und Serien aus dem Hause Marvel zählt Feige zu den erfolgreichsten Filmproduzenten der Welt.

Video: ProSieben

"Moon Knight": Folgen in Staffel 1

Das neueste Marvel-Machwerk wird insgesamt sechs Folgen umfassen, die jeweils etwa 40 bis 50 Minuten dauern und wöchentlich erscheinen. Die Titel der einzelnen Episoden sind derzeit noch nicht bekannt. Wir liefern die entsprechenden Infos, sobald Disney+ weitere Details zu "Moon Knight" veröffentlicht.

Folge 1: Titel unbekannt (30.3.2022)

Folge 2: Titel unbekannt (6.4.2022)

Folge 3: Titel unbekannt (13.4.2022)

Folge 4: Titel unbekannt (20.4.2022)

Folge 5: Titel unbekannt (27.4.2022)

Folge 6: Titel unbekannt (4.5.2022)

Handlung von "Moon Knight": Worum geht es in der Serie?

Viele Details zur Handlung von "Moon Knight" hat Disney bisher noch nicht veröffentlicht. Im Zentrum des Geschehens steht Marc Spector, den nach seiner Zeit als Söldner verschiedene psychische Krankheiten plagen. Im Vordergrund steht jedoch seine dissoziative Identitätsstörung - Spector verkörpert insgesamt vier verschiedene Persönlichkeiten, die alle unabhängig voneinander agieren und sich einander nicht bewusst sind. Dazu zählen neben Marc Spector der Finanzmann Steven Grant, der Taxifahrer Jake Lockley und der namensgebende Superheld der Serie Moon Knight.

In den Comics sind Moon Knights Kräfte an den Mond gebunden, da ihm die übernatürlichen Fähigkeiten vom ägyptischen Mondgott Khonshu verliehen werden. Seine Kraft variiert demnach, je nach dem wie der Mond aktuell steht, wobei er am stärksten ist, wenn nur der Halbmond zu sehen ist. Moon Knight war ursprünglich nicht als eine Hauptfigur im Marvel-Universum geplant, doch er erfreute sich so großer Beliebtheit bei den Fans, dass er schließlich seine eigene Comic-Reihe bekam.

Lesen Sie dazu auch

Besetzung von "Moon Knight": Schauspieler im Cast

Bisher sind noch nicht alle Darsteller bekannt, die bei "Moon Knight" eine Rolle übernehmen werden. Fest steht jedoch, dass ein weiterer Hollywood-Hochkaräter an der Seite von Oscar Isaac zu sehen sein wird: Ethan Hawke übernimmt die Rolle des Bösewichts Arthur Harrow. Diese Schauspieler sind als Teil des Casts bisher bekannt:

Oscar Isaac als Marc Spector / Moon Knight

als / Gaspard Ulliel als Anton Mogart / Midnight Man

Ethan Hawke als Arthur Harrow

als May Calamawy

Trailer zu "Moon Knight"

Disney+ hat einen ersten Trailer zur neuen Serie "Moon Knight" veröffentlicht, der vor allem die geplagte Psyche von Hauptcharakter Marc Spector in den Mittelpunkt stellt. Hier können Sie sich den Trailer zur neuesten Marvel-Serie ansehen: